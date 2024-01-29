Amanda Lee　加拿大最索辣媽

只要有夢想，凡事可成真？雖然呢句話未必每個人都認同，但可以肯定嘅係，做人如果冇夢想，同條鹹魚冇分別！來自加拿大並擁有「最索辣媽」美譽嘅Amanda Lee，就係為咗夢想而努力，成為人氣索模兼網紅喇！

誘人體態

夢想呢樣嘢好似好重要，但總係畀人話不切實際，亦因為咁，對成年人嚟講夢想總係會愈行愈遠。不過有人就話如果能重拾曾經放棄過嘅夢想，自會有另一番體驗，呢位就係出生於加拿大多倫多嘅人氣性感網紅兼索模Amanda Lee。

自細夢想成為模特兒嘅佢，因為體態豐腴，每當提到夢想時總係被人恥笑。不過佢並未因此而放棄夢想，反而令佢更加積極做運動健身及節食減肥，結果憑住堅毅信念，由肥妹仔變成身材前凸後趷、胸大腰幼嘅索女。雖然呢副誘人體態已達到模特兒級數，但當時因為經濟壓力關係，喺大學畢業後便朝向健身教練發展，每月賺取穩定收入，而Amanda亦坦言當時已放下模特兒夢，希望喺健身界能夠闖一番事業，只係呢個諗法喺日後卻出現改變。

人氣勁爆

原來佢早喺2014年經營IG帳號，當時主要分享健身心得，但一直單身嘅佢，內心總係懷疑自己嘅魅力，有日便忽發奇想，喺IG分享自拍性感照，卻估唔到引起網民哄動！原因好簡單，每個男人欣賞過Amanda嘅火辣身材後，都會激發出原始慾望，甚至係一發不可收拾添！就係咁，令佢人氣大爆發，不但成為百萬級網紅，更收獲唔少男粉絲邀約，實在令佢喜出望外！

不過令佢感到意外嘅唔止係咁，事關仲獲得模特兒事務所垂青，終於圓模特兒夢，之後佢亦頻頻以健美網紅身份為雜誌及網站拍攝性感寫真，人氣勁爆之餘，更係強勢吸金。直至2020年因為懷孕，便停止網紅及模特兒工作，半年後復出嘅佢，唔單止身材比之更Fit，而且魅力更勝從前，同時經常同女兒一齊合照並喺網上分享。此外，佢開設埋OnlyFans帳號，為會員獻上大尺度寫真，因而獲得「最索辣媽」稱號。

Profile

出生地：加拿大

身高：162cm

三圍：36G-24-37

最索辣媽Amanda Lee嘅人氣有幾勁？單係睇佢嘅IG粉絲超過1,120萬，就知白佢嘅魅力有幾勁！事實上，憑住大尺度寫真加誘人身段，佢嘅人氣至今有增無減呀！