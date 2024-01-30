【是日通勝】

農曆十二月二十

癸卯年 乙丑月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：移居、會友、動土

忌：詞訟、遠行、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：02、20、09

幸運顏色：淺褐色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

金牛座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

雙子座：太過自信不是好事，有時要聽聽別人建議。

巨蟹座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

獅子座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

處女座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

天秤座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

天蠍座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

人馬座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

山羊座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

水瓶座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡不會蝕底。

雙魚座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）豬 易迷失

鼠：事業運不穩，宜停下腳步，調整情緒。

牛：財運旺，投資眼光準確，可小試牛刀。

虎：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

兔：容易惹是非，面對意見分歧要沉住氣。

龍：金錢易有損失，出門要管好隨身財物。

蛇：有伴侶者要互相體諒，避免感情生變。

馬：事業運極佳，抽空自我增值會有得着！

羊：桃花旺，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

猴：工作遇到困難要提出，慎防問題惡化。

雞：被家事搞得頭昏腦脹，生活壓力大增。

狗：事業運不穩，保持踏實態度有助自保。

豬：是日沖煞，單身者要提防惹上爛桃花。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

金主義

金主義，「義」字有很多解釋，單從字的組合上而言，是「羊」字加「我」字，羊是比較溫純的動物，雖然有角，但不具殺傷力，極少用角去攻擊。而我當然代表自己，故要人講義氣，是否應該先由自己去做起，無可能自己無義氣，又要求別人有義氣。

以「義」字構成的詞語有義工、義勇、義理、義不容情、義無反悔、義憤填胸、慷慨就義、義正詞嚴、大義滅親……等等，是否屬金的人特別講義氣？抑或屬金的人特別不講義氣？抑或要求屬金的人要有義氣？

金是最堅硬之物，用之鋸樹樹斷，用之鑿石石崩，金屬可以製成各種器皿，也可以製成刀槍劍戟。當然，刀為利器，為善為惡全取決於握刀之人，所以，必須要「義」字為用之了。

屬金的人一般都比較剛強、固執、堅毅、不怕困難，下了決心便一往直前，有時明知是錯的，也會繼續而行。當然，若是正確的，自有功成之日，否則，定然焦頭爛額。故此，行事三思是屬金之人的座右銘，金生水而水生木，木為金之財星也。