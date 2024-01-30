星玄｜天秤女湯唯人逢喜事　一舉動K.O.婚變傳聞

今日係1月30日，農曆十二月二十，宜移居、會友、動土。今日嘅幸運星係天秤座，人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。天秤座嘅湯唯近年不時傳出，同韓國導演老公金泰勇婚變嘅消息。不過佢哋就以一張相打破婚變傳聞，仲要嚟個公開放閃，湯唯晒出同老公嘅合照，見到兩個人臉貼臉，非常之恩愛呀。張相仲要係囡囡揸機，真係既窩心又溫馨，唔怪得之湯唯，今日人逢喜事精神爽啦！

早前湯唯來港宣傳電影《分手的決心》嘅分鏡本新書，並接受「Do姐」鄭裕玲嘅專訪，期間湯唯全程以廣東話交流，雖然佢久違用廣東話訪問，不過佢嘅發音同用字亦仍然非常地道，令不少網民紛紛大讚︰「湯唯廣東人嗎？粵語好標準啊」及「這個粵語，感覺真的像是母語的水準了」等等，更被問到與老公離婚嘅傳聞，她就直言完全唔可能發生，婚變一事自然不攻自破。

今日最旺嘅生肖係牛，財運旺，投資眼光準確，可小試牛刀。陳偉霆（William）就係屬牛，喺內地發展多年嘅佢，推咗大約成億嘅片約，計劃留港追夢，仲喺新戲《爆裂點》，同影帝張家輝激戰連場。William拚命三郎嘅態度，就連家輝都大讚，有佢後生個時嘅拚搏。William事事都咁認真，相信去到邊，都會獲得其他人嘅認同，留港追夢都總算係一種投資吖！