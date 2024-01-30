王鶴棣紅而不囂　楊紫真誠零架子公認「第一好人」

近日有內地媒體票選「最有好感的內地藝人」，「90後」小花楊紫當選冠軍，她獲讚專業、敬業及態度真誠，從不迴避敏感話題；人氣小生王鶴棣排第二，獲讚為人有趣而且配合度高，毫無偶像包袱。兩人成為行內最受推崇的花旦小生，果然紅得有理！

有內地媒體向多位傳媒工作者進行問卷調查，票選最有好感及最令人反感的內地藝人。當中好感度最高的頭五名依次為楊紫、王鶴棣、白鹿、田嘉瑞及黃景瑜，而龔俊、肖戰、劉宇寧、朱一龍、胡歌及倪妮等也在「好人」之列。

登上榜首的楊紫獲讚為人隨和沒架子，跟傳媒無所不談，根本不像藝人，反而像跟閨蜜聊天，而且她很有自己的想法，即使是敏感問題亦不會避諱，有人表示：「她對朋友很好，很仗義，還會提醒同劇組的新人演員要保護好自己，很善良，是那種自己淋過雨，所以總想為他人撐傘的人。」排第二名的王鶴棣，獲讚走紅後依然保持陽光快樂的個性，在當紅明星中實屬難得，而且他非常尊重傳媒，即使連續工作17小時還是狀態滿分。至於白鹿同樣予人「閨蜜感」，而且她很識做，知道傳媒沒時間食飯，會主動叫外賣，表現貼心。

男星要求多多惹反感

其他藝人亦有不少窩心舉動，例如龔俊為免傳媒久等，寧願不食飯直接受訪；肖戰獲讚每次受訪都非常認真，絕不敷衍了事；劉宇寧面對不同媒體提出相同問題，會盡量給出不同答案，讓大家好交差。

至於令人反感的藝人方面，第一位的被指當着媒體面前在室內吸煙，強迫所有人吸二手煙，雖然未有開名，但內文提供了不少線索，大部分網民猜測是現年27歲的男星王子奇。而另一令人反感的男藝人，被爆拍攝時要求多多，包括不能露腰、不能拍腿，更要求後期把其頭部縮小，網民推測是羅雲熙或成毅。