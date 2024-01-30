黃紫恩長文分享焦慮症發作：坦白面對自己情緒

無綫小花黃紫恩（Jo Jo）最近到台灣拍攝時焦慮症發作。她在社交網長文分享數年後重新體驗焦慮症：「到台灣出差的第一天感染了甲流，高燒3天，全身上下骨痛，兩個鼻孔都塞了，迫著用口呼吸，喉嚨也跟著乾痛，好痛苦，連呼吸都變成奢侈的事。後來的幾天，每天混著藥局的藥，自己買的藥，合起來每天吃20多顆藥丸，我都不敢少吃一粒，害怕自己好不起來工作不了。」

Jo Jo續指一個人在外地患重病，連床也下不了，還要連續工作，那幾天感覺自己好委屈，好沒有用，一直很抑鬱，飯吃不了也睡不了。到了一天晚上，我覺得自己整個人都不好了，一直在酒店哭，喉嚨還感覺被捏著，呼吸困難，很像以前焦慮症的徵狀。又指人焦慮的時候是很怕麻煩別人，從前就是不會求救，所以病了很久，故立刻打電話給香港的家人和朋友，坦白說心情很差，感覺很孤獨好害怕，可不可以幫幫我。

跟家人、朋友視像了很久，那天晚上她終於有覺好瞓：「後來發現應該是混著不同藥吃的問題，會影響分泌和情緒，所以心情會不好。藥很毒也很有用，幾天後我就快速痊愈了，隨着斷藥，心情也跟著回來，工作完全沒有被影響。」

這段日子她體驗了急性焦慮發作，發覺其實求救也並不丟人，鼓起勇氣求救，也是很厲害的行為：「記得剛入行的時候，也是有過焦慮症，好幾個月都不敢和媽媽說，有天她進來我的房間，跟我說，媽媽知道你壓力很大，不如我明天去你們公司，跟你上司申請辭職，你就好好在家休息或者出去玩玩，媽媽養你好不好？好搞笑，20幾歲大學畢業的人，母親眼中，孩子永遠都是孩子，都是心肝寶貝，好像學校請假一樣，能跟老師說一聲孩子不舒服不上學就好。」

Jo Jo從前覺得大人長大了，就應該收起自己的情緒不流露，現在又長大了一點點，覺得更成熟的行為，應該是坦白面對自己的情緒：「能夠大聲說出，我今日心情好差的人，都是堅強勇敢的大人。大家都是來這個世界第一次做人，都是小孩子，不要把自己逼死，甚麼都是可以慢慢學的。新一年快到，祝各位大人繼續乘風破浪，勇往直前。」