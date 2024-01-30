Britney Spears就自傳敏感內容道歉　大讚舊愛Justin新歌出色

美國流行天后Britney Spears去年推出自傳《The Woman in Me》即惹來外界談論，其中她自爆歌手舊愛Justin Timberlake連環偷食以及曾為他「墮胎」。而Justin自此形象跌落谷底並被前度粉絲批評為「世紀賤男」。Britney日前「失驚無神」於社交網站留言向Justin等人道歉。

Britney公開Justin日前於名嘴Jimmy Fallon節目的演出片段，並留言表示：「我想向有啲我喺書寫嘅嘢而道歉。如果我冒犯任何我真正關心嘅人，我深深向佢哋道歉‧‧‧我亦想講嘅係我愛上Justin Timberlake首新歌《Selfish》 🌹實在太好，而唔知點解每次睇到Justin同Jimmy一切我一家笑得好勁？？？另外，佢首歌《Sanctified》都一樣好勁 🤩」擺明向舊愛認衰！

在Britney道歉之前，她的fans趁住Justin出新歌《Selfish》時大舉出擊於網上購買Britney多年前首同名歌曲，並成功力壓Justin新歌奪美國iTunes暢銷歌曲榜榜首位置！