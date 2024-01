23歲澳洲新星擊敗其他對手被選中飾演女超人

漫威超級英雄電影《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)系列導演James Gunn自2022年過檔上任DC電影公司總監後宣布大革新,其中一項目是重啟《超人》(Superman)電影《Superman: Legacy》,除了去年宣布由美國男星David Corenswet於片中飾演「新超人」之外,近日亦宣布飾演片中「女超人」(Supergirl)的人選。

經過一輪選角後終於鎖定新「超女」人選,她就是23歲的澳洲女新星Milly Alcock。Milly擊敗兩位女新星Emilia Jones 與Meg Donnelly而成功奪得該角色,她之前因演出《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of the Dragon)而令知名度大增。她會於新一部《超人》中飾演Kara Zor-El亦即是「女超人」一角。影片將於3月開拍。Milly演完《超》之後,將會在另一部DC超英片《Supergirl: Woman of Tomorrow》中擔正。

在Milly之前,「女超人」多次於DC電影中出現,早於80年代就出現過《女超人》一片,並由美國女星Helen Slater飾演。2015年亦拍過大受歡迎的同名劇集,並由美國女星Melissa Benoist飾演「女超人」。去年美國女星Sasha Calle亦在電影《閃電俠》(The Flash)中飾演過「女超人」一角。