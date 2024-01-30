23歲澳洲新星擊敗其他對手被選中飾演女超人

漫威超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn自2022年過檔上任DC電影公司總監後宣布大革新，其中一項目是重啟《超人》（Superman）電影《Superman: Legacy》，除了去年宣布由美國男星David Corenswet於片中飾演「新超人」之外，近日亦宣布飾演片中「女超人」（Supergirl）的人選。

經過一輪選角後終於鎖定新「超女」人選，她就是23歲的澳洲女新星Milly Alcock。Milly擊敗兩位女新星Emilia Jones 與Meg Donnelly而成功奪得該角色，她之前因演出《權力遊戲》（Game of Thrones）前傳《龍之家族》（House of the Dragon）而令知名度大增。她會於新一部《超人》中飾演Kara Zor-El亦即是「女超人」一角。影片將於3月開拍。Milly演完《超》之後，將會在另一部DC超英片《Supergirl: Woman of Tomorrow》中擔正。

在Milly之前，「女超人」多次於DC電影中出現，早於80年代就出現過《女超人》一片，並由美國女星Helen Slater飾演。2015年亦拍過大受歡迎的同名劇集，並由美國女星Melissa Benoist飾演「女超人」。去年美國女星Sasha Calle亦在電影《閃電俠》（The Flash）中飾演過「女超人」一角。