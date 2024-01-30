2024流行髮色　百搭好駕馭

新一年又到了，是時候換一個新髮色，讓自己煥然一新，如果還沒決定染甚麽顏色，不妨留意以下2024年度熱門髮色，從Pantone代表色「柔和桃」、顯白的「莓紅色調」，到初戀感的「焦糖暖棕」，每一款都十分百搭時尚，讓各位女生換上亮眼髮色，迎接新一年。

1.柔和桃

「Peach Fuzz」柔和桃被選為2024 Pantone年度代表色，色調介乎粉紅色和橙色之間，看起來十分柔和溫暖，染上這種清新色調的話，不但能夠顯白，還能給人一種溫柔甜美的感覺，就連IU也以柔和桃髮色帶著新曲回歸樂壇，瞬間仙氣爆棚！此外，還有太妍也換上柔和桃髮色，讓顏值再進一步提升！

2.莓紅色調

如果有留意日韓女生的社交平台的話，不難發現很多女生都不約而同地染上莓紅色調的髮色，就連韓國女團asepa成員Winter早前也以新髮色樹莓紅回歸，這款髮色不挑膚色，黃黑膚色染的話，更能顯白3個色階，不需要漂頭髮已經很好看，髮色在陽光下呈現微微紫調，造型上則可以參考Winter一樣搭配蓬鬆捲髮，更能散發出成熟性感的氣息。

3.焦糖暖棕

相信焦糖暖棕幾乎是所有女生都適合，這款髮色能提升氣息也有減齡顯白的效果，簡直是誰染誰漂亮，不費吹灰之力就能讓整個人的好感度爆升。例如韓國女團Red Velvet成員Wendy也換上這款髮色，更給人明亮溫暖的感覺。這種髮色無論直髮捲髮都好看，非常適合上班族或不敢挑戰大膽髮色的女生。