賀年禮盒選擇多　鹹甜美食不可少

去拜年，最普遍送朱古力和糖果夠，家中的全盒亦會放置不同口味的美食，這個時候小朋友攞正牌吃零食糖果，大人亦將減肥大計拋諸腦後，食番夠本，開開心心過龍年。

糖果寶盒

全盒內有五花八門的糖果及賀年小食，最啱喜愛甜的你，源自美國的蛋糕品牌今年新推的龍舞彩雲糖果寶盒，打開後頂層有手動旋轉梅花裝置，寓意繁榮和成長，多層禮盒內放置好運連連杏仁白朱叶力、幸福綿綿椰子朱古力、龍送吉祥白古力蜜瓜珍珠和如意香甜芝麻脆脆外，還有喜慶臨門椰子脆卷和幸福滿載伯爵茶脆卷，每款甜品都有好意頭的命名，食完包你行運。此外，品牌推出全球獨家The Queen’s Collection女王甜點系列「The Queen’s Dacquoise女王的棉花餅」，這款沿自17世紀的法國皇室甜點，有海鹽焦糖、開心果、藍莓、杧果百香果及士多啤梨口味，同樣適合送禮。

璀璨煙花

每逢新年都有大型煙花晚會，一個朱古力品牌的2024新年限定朱古力禮盒系列融入中國生肖和龍作設計靈感，3款新推夾心朱古力有百香果焦糖白朱古力、榛子醬牛奶和焦糖黑朱古力，片裝則有士多啤梨黑古力和杏仁牛奶朱古力，更印上春日花梨和煙花圖案，象徵新年的美好甜蜜。品牌亦設有不同造型和配搭的禮盒以供選擇，現時至2月9日，指定會員選擇任何新年系列產品，可享85折至9折，其他還有不同的組合優惠，入貨更抵。另外，品牌推出情人節士多啤梨覆盆子朱古力蛋糕，白朱古力醬配73%黑朱古力慕絲和士多啤梨忌廉，香滑誘人，現時預訂會有限定7折優惠。

可愛金龍

巨龍一向以威猛形象示人，一個本地朱古力品牌今年推出多款主題朱古力，龍躍千金朱古力金龍配有揮春銅錢，象徵福到財到、金銀滿屋。另一款較迷你的祥龍聚寶朱古力金龍寓事事興隆、財運亨通。可愛的點心籠朱古力以新年歎茶作靈感設計，內有杏仁軟心、原粒杏仁、夏威夷果仁、朱古力咖啡及福字造型朱古力，可愛精緻。其他還有含多款朱古力和曲奇的魚躍龍騰新年禮盒、九宮格造型的新春如意雜錦禮盒、繽紛賀年朱古力小球及醒獅賀歲曲奇小禮盒等，任君選擇。

意式歡樂

新年處處講意頭，最緊要好食和開心，一個意大利朱古力品牌推出瑰麗2024新年限定系列，禮盒以安坐的龍作主角，配以鮮艷色調和花卉圖案，令人保持愉快心情。品牌有多款朱古力禮盒選擇，包括內有18款朱古力的新春朱古力圓形中禮盒和新春長方形雙層禮盒，新春Chocoviar經典方形禮盒有 7種不同的標誌性Chocoviar口味朱古力，其他有新春Chocoviar朱古力及原粒榛子朱古力長方形禮盒、新春Cremino經典方形禮盒和新春朱古力薄片禮盒等，每款都有不同滋味。

炮仗手袋造型

講到新年的主色，非紅色莫屬，意大利餐飲品牌今年推出的新年系列，都以瑰麗紅色禮盒作主調，棗蓉年糕‧榛子朱古力禮盒內有8粒米蘭進口榛子朱古力，賀年瑰麗朱古力全盒內有王牌榛子朱古力及雜錦朱古力，其他有賀年珍瓏朱古力全盒、賀歲炮仗朱古力和有趣的利是收納袋朱古力，時尚又有得意。

12生肖

每年必備的來年生肖運程，相信大家都好留意，希望來年運情好。源自美國的糖果品牌的農曆新年限量版十二生肖糖果禮盒，每個生肖內都有不同口味的糖果，讓大家充滿驚喜。9盒裝糖果寶箱禮盒以紅和金色作主調，內裏除有糖果外，還有限量版的龍年吊飾。在這個1月，購物滿HK$300，可獲贈指定糖果小盒1盒，購物滿指定金額，會有不同的折扣優惠。

法式鳥結糖

本地出品的美食，質數有保證。本地一個Cooking Studio今年推出「躍龍鳳舞」賀年禮品，選用高質富吉祥意味的食材入饌，打造出本地手工製作出品，躍龍盒內有法式經典鳥結糖，選用法國牛油、日本雞蛋、美國杏仁、榛子、開心果仁、法國蜜餞車厘子和橙皮等製作，做出甜度低的口味，質感軟硬適中。其他還有荔枝核桃一口酥和桂花琥珀核桃。另一款鳳舞禮盒則有法式經典鳥結糖和荔枝核桃。

意國產地直送

意式有甚麼賀年美食？由全港最大意大利超市為慶賀龍年，特別推出龍躍迎春禮籃、豐衣足食禮籃及圓滿豐收禮籃3款吉祥禮籃，全部產品均有意大利直送抵港，質素有保證。當中以圓滿豐收禮籃最包羅萬有，禮籃盛載12款人氣產品，包括La Via del Tè龍井茶、氣泡紅酒、雜錦朱古力禮盒和雜錦果味啫喱糖、皮埃蒙特榛子鳥結糖、杏脯杏仁脆餅、松露獵人經典黑松露醬、意大利野生蜂蜜、西西里開心果、乾牛肝菌片和頂級陳年意大利米等；想在喜慶日子為親朋好友送上特別祝福就不要錯過了！