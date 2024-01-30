飛隼變美國隊長！安東尼麥奇「新美國隊長」造型率先睇

美國男星安東尼麥奇（Anthony Mackie）憑漫威超級英雄電影《美國隊長》（Captain America）系列中「飛隼」一角而走紅，隨着「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的離去，由「飛隼」孭飛的新一集《美國隊長：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）即將於下年情人節上映。影片自去年開機拍攝後，片中一眾影星的造型一直保密，而最近網上就驚現安東尼於片中的「新美國隊長」造型。

有網民公開購物網亞馬遜有關於該片的宣傳卡，卡上清楚見到安東尼於新一集中的絕密造型，將「飛隼」與「美國隊長」的造型合二為一。對上一次安東尼出演「新美國隊長」的角色是幾年前的Disney+劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）。除了「飛隼」與「寒冬戰士」於新一集《美》中回歸之外，「羅斯將軍之女」莉芙泰萊（Liv Tyler）亦會加盟，而美國男星夏里遜福（Harrison Ford）就會接替離世的男星威廉赫特（William Hurt）於新一集中飾演「羅斯將軍」一角。