楊冪重提「3億對賭」協議　唔後悔自立門戶獲成億人讚

內地頂流女星楊冪去年宣布離開自己一手創立嘅「嘉行傳媒」，自立門戶繼續藝人事業，當時消息撼動內地娛樂圈及財經界，有指楊冪多年嚟帶挈公司估值高達65億元人民幣（下同，約71.85億港元）。

近日楊冪接受內地傳媒訪問時，就提到曾有傳佢為自家公司籌資金掛牌上市，而答應「3億對賭」協議，佢就話唔知點解會傳成咁 但當有利益衝突嘅時候就會有正反方，能取捨就取捨，返過工嘅人就會明：「『離嘉』是因為自己覺得不對。人生中少一個愛你的人，少一個騙你的人，都不會成就今天的你，你能說，他是毀了你一輩子，或者成就了你一輩子嗎？過去的這些經歷，你不能 只撿好的，哪有這麼好的事兒，我覺得好的都是我的選擇，壞的都是別人做的選擇，他們強迫我做的，這不公平，沒有這樣的道理。」更表明至今，佢都對自己嘅選擇唔後悔：「如果沒有你自己當時的懦弱也好，你的自以為是也好，也不會說有今天，更何況我今天不後悔。」

當佢被問到成為流量嘅代價係咩？佢就直接話有咩代價都好應該：「啊？代價是甚麼都是應該的呀！」即被網友大讚佢食得鹹魚抵得渴，對前公司亦不怨懟、不追究，既然大步向前就唔回頭，夠晒爽快。而「#楊冪回應三億對賭博傳聞#」話即登上熱搜第一位，至截稿前就已獲1.1億閱讀量，「#楊冪 2023確實對我好一點了#」亦獲逾3,000萬閱讀量。

其實早於2014年，楊冪同兩個經紀人曾嘉、趙若堯成立嘉行天下楊冪工作室，加埋當時任職普華永道供職嘅李娟，形成穩定嘅四人團隊，成為嘉行傳媒前身。曾嘉同趙若堯負責公司營運、內容自製等，楊冪負責拓展藝人發展路徑，李娟負責嘉行傳媒嘅資本運作。2015年，曾有傳4女為了引入尚世影業3億投資，嘉行簽下對賭協議，承諾在三年內淨賺3.1億（約3.43億港元），否則就要由尚世手中回購股份，並加15%利息。如今，雖然楊冪已經喺業務層面脫離嘉行傳媒，但佢仍然係公司嘅第三大股東。