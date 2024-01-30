鮮娛糧｜香港都有自己嘅「吳尊」　Stanley露出「大表波」爆紅

男圑MIRROR一共16場嘅演唱會仲未完，成員Stanley（邱士縉）大晒爆肌演出連日嚟都成為熱話，估唔到佢更為組合「衝出羅湖」，因為佢哋開騷嘅片喺內地平台被大肆宣傳，當中就以「大表哥」Stanley一身肌肉最吸睛，尤其佢同李駿傑（Jeremy）嘅合作舞台，真空着西裝褸無遮無掩，肌肉線條明顯、層次分明，即被網友為佢獻上新別名「大表波」。

唔只香港fans like爆，就連內地網民都狂問佢係邊個，驚訝點解Stanley係「下弦」，一囚網友激動留言：「大波的那位叫甚麼？為甚麼他不火？」、「為甚麼真正帥的不火？」、「一開始那個肌肉男那麼像吳尊呢」今次Stanley「舞台露出」事件似乎可以成為佢打開內地市場嘅契機。

近期爆紅的除了Stanley，還有出爐視帝陳豪。日前他就跟粉絲們慶祝再奪「視帝」，個個都笑得非常燦爛，連陳豪媽媽也有現身，

但是就未見老婆陳茵媺和子女。

不過看回陳茵媺的社交網，原來當天她帶同兩位兒子欣賞鋼琴大師郎朗表演。她還跟郎朗拍了合照，更留言說「絕對係史無前例的娛樂體驗」。