「渣男」蕭正楠同吳若希婚後出軌　與賴慰玲藕斷絲連

藝人蕭正楠（阿蕭）、吳若希（Jinny）、朱敏瀚（朱仔）及賴慰玲等今日（30日）出席新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》拜神，Jinny劇中飾演蕭正楠的頭號粉絲，瘋狂迷戀對方，雖然雙方結婚已15年，但每次見蕭正楠都會尖叫：「本來Jinny紅過我，但佢未紅前，我係同緊賴慰玲一齊，一個真愛，一個係愛的責任，我周旋兩個女人之間，睇劇本覺得好有難度，自己現實中有個美滿婚姻，演嘅時候都幾難，好遺背我自己，哈哈！」

蕭正楠笑指劇中「渣男」角色現實中這一生人都不會出現，只會出現戲中，問他老婆黃翠如是否一樣崇拜自己？他笑言：「唔使講啦，仲瘋狂過佢（吳若希）。（有遇過瘋狂粉絲？）做歌手時有，會郁手郁腳咁。」Jinny則表示做了人妻就再沒遇過瘋狂粉絲，但老公Alex就好崇拜自己，她勁讚老公：「我老公又叻反應又快，照顧我同頭家都幾好，最近我開劇少咗時間照顧仔女功課，佢會主動幫忙。」

蕭正楠又透露劇中有場接近全裸戲，會在Jinny面前僅穿一條底褲，他表示：「好唔慣喺女仔面前着底褲。」Jinny聞言笑謂：「我睇慣！」蕭正楠則指：「但我唔慣畀人睇，好彩近排瘦咗，唔使畀你笑。」Jinny亦有場穿喱士睡衣的戲份，她說：「可能我胸前比較偉大，大家都想我着睡衣出場，。」

劇中演員都高人一等，嬌小的賴慰玲穿上5吋高跟鞋現身，拉近與眾人的距離，她透露劇中4人感情關係錯綜複雜：「我原本同阿蕭拍拖，但之後Jinny未婚有咗，兩個人就結婚，但我同阿蕭仲藕斷絲連，朱仔同Jinny抱不平，之間有好多角力，朱仔仲做經理人簽咗我同阿蕭。（你係小三？）可以咁講，但我係嚟先。」

朱仔有遺憾

賴慰玲指今次角色比以往較有女人味，亦會穿上性感晚裝，她大讚：「啲衫幾靚，化妝髮型都好靚，我哋完全唔使煩。」不過朱仔就自爆拍這套劇有遺憾，他稱：「套戲講我揸電單車，之前我同賴慰玲、張振朗去咗澳洲拍旅遊節目返嚟，我哋都話要考電單車牌，點知最近考強制試齊齊肥咗佬，我衰有自信，賴慰玲衰掃冧晒雪糕筒，搞到依家拍電單車戲要用替身，但我哋嚟緊都會再考，希望考到。」