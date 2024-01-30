飲紅豆水瘦身　收割男神冇難度

有留意韓劇的朋友，相信對被封為「男神收割機」的朴信惠不感陌生吧！最近這位韓劇女神因有產後復出劇集《低谷醫生》推出而大受關注，劇中的她無論身材及狀態依然一流，絕對令女生羨慕！但其實朴信惠出道時曾經受嬰兒肥、手臂粗壯等困擾，因而受到不少網民抨擊，如今成功擺脫包包臉，並擁有纖腰和大長腿，秘訣竟然係靠紅豆水瘦身！請來家營營養中心旗下香港營養師學會認可營養師胡嘉琪（Kayla），為大家詳細講解箇中秘訣。

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營養豐富 補血消腫

朴信惠曾經在節目中分享指，自己不但是易胖體質，身體也會容易水腫，因此積極尋找各種收身方法，其中一招係喝紅豆水。營養師Kayla表示紅豆營養豐富，對健康甚有裨益之餘，對瘦身亦有所幫助，她說：「 紅豆含有豐富碳水化合物，被歸類為澱粉質食物，並含有豐富蛋白質和膳食纖維，因此能有助抑制食欲，增加飽肚感，從而減少進食其他致肥食物。」此外，她指紅豆也有助控制熱量的攝取，並含有維他命B、鈣、鐵、鉀等多種微量元素，可令身體消腫，她解釋道：「大部分人水腫的主因是高鹽飲食，令體內水分滯留，其中鉀質可促進身體排走多餘水分。」Kayla補充紅豆同時具有良好的調節血壓、降血脂、調節血糖及補血的作用，加上膳食纖維有助於促進腸道蠕動、防止便秘問題，絕對係集多項益處於一身。

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連渣同吃 控制食量

不少人會把紅豆煮成紅豆水方便飲用，但Kayla指出單單喝紅豆水並冇減肥功效，大家可將正餐加入紅豆，配合均衡飲食，達致減肥效果。建議可同時搭配蛋白質、蔬菜、水果等食物，亦需要控制紅豆的食用分量，避免過量攝入，她說：「半杯紅豆的卡路里等於三分之一碗飯，食用過多紅豆同樣會致肥。」此外，紅豆水減肥法非適合每個人，她說：「由於紅豆中含α-半乳糖苷酶（α-galactosidase）成分，即是較難消化的低聚糖，進食後有可能會出現腹脹、脹氣和消化不良問題，因此腸胃弱或患有消化問題人士需要留意。另外，紅豆富有磷和鉀，慢性腎病患者通常需要限制此兩種成分的攝入，否則會導致血鉀和血磷水平過高，進一步損害腎臟功能，同時對心臟亦會造成不良影響。」

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薏米薯仔 也具效果

其實除了紅豆之外，還有其他食材同樣也能達致去水腫功效，例如薏米和薯仔，她說：「薏米被中醫視為有效的天然利尿劑，常被用於處理水腫情況、緩解腫脹問題。至於薯仔則富有鉀，同樣能增加尿液產量，減少水腫症狀。」她補充指冬瓜含有大量水分，有強大的利尿作用，透過刺激腎臟功能來增加尿液的排出量，一樣能去水腫。如果想更輕鬆減少身體腫脹，Kayla謂只需從日常生活習慣入手便能輕易解決，她說：「例如多喝水來幫助稀釋身體內鈉的濃度，促進鈉排出體外，減少水腫困擾，同時可平衡電解質，維持新陳代謝及血液循環。」另外，她指根據世界衞生組織建議，鹽分的攝取量上限為每日2,000毫克，相當於一茶匙鹽（約5克），建議盡量少食罐頭、加工食品、醃製品一類鈉含量特高食物，並教路烹煮時可使用天然香草如迷迭香、百里香等來代替鹽。

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配搭青瓜 錦上添花

朴信惠除了利用紅豆水，也會進食青瓜保持好身材。每日餐單也必不可少，早餐是一杯低脂鮮奶配青瓜；午餐是半碗白飯配燙白菜；而晚餐則是燙白菜配青瓜，透過此方法在一個月內勁減10公斤！Kayla表示青瓜含有豐富纖維素，能提供飽足感，加上熱量非常低，含水量高，能補充流失水分之餘，亦能排除身體多餘鹽分、促進腸胃蠕動，預防便秘，從而幫助體重下降。另外，青瓜富含鉀質和鉀離子，有效幫助降血壓，同時也能幫助利尿，達致消水腫的功效。

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台灣女星 力撐到底

除了朴信惠利用紅豆水減肥收身之外，台灣著名藝人隋棠及楊丞琳也是紅豆水的捧場客。隋棠曾試過各種方法消水腫，後來發現紅豆水最養生及有效，並表示每次拍廣告或工作前都會帶上一瓶讓氣色變好，她指出煲煮的關鍵是不要加糖，也別煮到紅豆爆開避免產生大量澱粉。另外，楊丞琳也透露靠紅豆水保持好身材，出席活動前一天例必會喝紅豆水或紅豆薏米水，也會早點起床做臉部按摩，讓水腫慢慢消退。

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3日減脂餐單

雖說每天喝紅豆水能幫助去水腫、促進腸道蠕動，但早午晚三餐大魚大肉，顯然效果不彰。為此Kayla推介3日紅豆水減脂餐單，配合均衡飲食下，令體重自然能輕鬆下降。

Day1：

早餐：方包1片、雞蛋1隻、紅豆水1杯

午餐：比目魚半條、米飯1碗

下午茶：香蕉1條

晚餐：西蘭花炒蝦仁

Day2：

早餐：粟米片1碗、牛奶1杯

午餐：西冷牛扒1塊、意粉1碗、菜1碟、紅豆水1杯

下午茶：蘋果1個

晚餐：京葱炒豬肉、飯1碗、娃娃菜1碟

Day3：

早餐：吞拿魚三文治

午餐：雜菜味噌湯烏冬

下午茶：紅豆水1杯、橙1個

晚餐：銀魚仔蒸肉餅、飯1碗、菜心1碟