鄧小巧甩底被寸「零胸」　許廷鏗推唱片要欣宜幫襯買50張

許廷鏗（Alfred）、鄧小巧及黃斯琪（CK）今日一起到尖沙咀出席活動，Alfred和小巧老友鬼鬼，兩人表現相當開心，Alfred更表示：「呢啲私相授受嘅活動，非常開心。」而小巧則呻被他寸，Alfred即自爆：「我話佢零胸，（小巧胸前偉大喎！）我話佢簽咗唱片公司後好離地，所以係凌空，以前請佢做嘉賓好易，聖誕節嗰個演唱會想再請佢做嘉賓，但佢簽咗公司後就好難，Mark咗期又甩咗。」小巧解釋道自己一早已應允Alfred，但可惜公司亦有其制度。Alfred聞言再表不滿：「咁呢單嘢係咪離地，係咪凌空，仲有啲靈異，（係咪有投訴？）有小小啦。」不過最終小巧亦有擔任他尾場嘉賓。

當被問到早前大圍湖景花園獨立屋發生爆竊案，傳肇事單位是其寓所時，他即落閘：「嗰個唔係我，講吓我新動向先啦，（有人問過你？）唔關事，（事主係鄰居？）我都唔知咩事，嗰個唔係我，唔關我事。」

之後更扯開話題，宣傳將推出的演唱會藍光加雙CD碟，問可會叫好友鄭欣宜幫襯？他說：「會送一隻畀佢，但要佢再買50張，要塞滿佢屋企。」小巧則笑指要欣宜買夠5千張唱片，而她自己會幫襯買10張，但得知一張過千元時，小巧先笑着表示：「好抵。」轉頭又話合共逾萬元好貴。問Alfred可覺得唱片定價高？他就覺得演唱會含紀念成分，所以是物有所值的。