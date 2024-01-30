東冲有料到：Amazing滑梯

連接大學區商場Samayan Mitrtown的地鐵通道最近設置了一段滑梯，途人可藉此從上樓層瀡到下樓層，甚富趣味。（胡慧冲提供）

泰國經常有新奇事物出現，最近又有一個Amazing Thailand的好例子！於大學區的商場Samayan Mitrtown內便有一個香港不會出現的設施登場！

話說商場是地鐵Samyan站上蓋物業，兩者的連接通道經常有創意搞作，例如聖誕節及萬聖節都有相關的布置，平時則有互動擺設讓經過的行人打卡，跟一般的地鐵連接通道可謂大相逕庭。

現時商場於通道入口的最新搞作是設置了一段滑梯，行人除了可使用扶手電梯上落，亦可以利用滑梯從上樓層瀡到下樓層，甚富趣味。

我專程前往採訪，眼見無論是大人抑或小朋友都玩得不亦樂乎。但我估計如此玩味十足的設施，在香港可謂絕無機會出現。首先考慮到風險問題，如果出現有人跌傷的話，哪個單位要負責呢？另外穿着鞋瀡滑梯會引起細菌及衞生關注、還有若出現有人「霸住滑梯玩」導致爭執發生等情況的顧慮……但泰國似乎沒有上述問題，即使有人摔倒了，只會若無其事哈哈笑，從沒想過要向相關單位投訴及追討賠償。或者這正是泰國人的包容及開放。

滑梯範圍的設計十分得意有趣，吸引一眾社交媒體前來影相拍攝，也間接宣傳了這個商場。該商場沒有國際大品牌旗艦店或豪華店舖進駐，僅是一間以當地居民及大學生為主要目標的平民小商場，但偶爾也有遊客會前來湊熱鬧。樓上更有店舖專賣泰國設計師的出品，而當中的設計師亦不乏來自該區大學，構成了獨特賣點。加上商場不時為連接的地鐵站通道加添了繽紛色彩及娛樂性，絕對值得上是Amazing Thailand！

胡慧冲