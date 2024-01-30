王浩信又喊又笑騷Quali　文凱玲「穿越」升呢做龜婆

由王浩信、姚子羚、文凱玲、金剛主演的無綫劇集《狀王之王》昨晚首播，浩信於劇中飾演宋世傑，雖然天資聰穎，曾以「秀才」資質考獲「榜眼」資格，但由於無心戀戰官場，多年來只與好友阿九（金剛飾）靠行「騙」江湖維生，生活消遙寫意；直到京城爆出「蜘蛛精殺人案」，一而再有男子被殺兼下體重要部位離奇失蹤，宋世傑、阿九因曾與其中一名死者鞏小凡有過節，被鎖定為頭號殺人嫌疑犯。最終他憑藉三寸不爛之舌為自己洗脫嫌疑，並決定潛入知名妓院「倚春閣」進行調查，其間遇上美麗又神秘的老闆娘葉三娘（文凱玲飾），以及猶如前世撈亂骨頭的玲瓏（姚子羚飾）。昨晚已有網民急不及待就案情展開競猜，直指在首集壓軸出場的文凱玲大有機會是蜘蛛精化身的Big Boss！

浩信為了演活「載譽歸來」的宋世傑，可謂施展渾身解數，除放下視帝包袱以極誇張表情又喊又笑外，他與金剛雖然首度在無綫劇合作兼飾演「最佳拍檔」，但無論表情或對白均夾到十足；以「講多錯多」馳名的金剛，還會在劇中引爆「亂噏炸彈」，單是首集已先後將「出神入化」及「瀟灑」，錯講為「食古不化」及「瀟湘」，錯了後更要「死口唔認」，相當抵死。

昨晚另一焦點落在文凱玲身上，她飾演的角色是妓院老闆娘，亦是一名青樓女子，令不少網民聯想到她去年的代表作《一舞傾城》，再加上姚子羚在兩劇中均擔任妓院、夜總會中類似保鏢的角色，難怪網民笑言恍如觀看《一舞傾城》Crossover《狀王之王》，並大讚「穿越」古代的文凱玲顏值Level Up：「無論造型同個樣都靚咗。」