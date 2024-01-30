歐鎮灝被嘲係鹹濕佬　吳啟洋再同緋聞女友許寶恆合作

組合P1X3L成員葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus），與葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）及鍾卓穎（Ash），今日（30日）出席ViuTV全新節目《P1X3L 5G 八星賀歲》記者會，活動上眾人大玩遊戲，亦派發紀念品給現場觀眾，而玩遊戲期間被一班女生笑指是「鹹濕佬」George，他事後解釋可能是節目效果，最重要大家睇得開心。

Phoebus透露今次賀年特輯行程並不緊迫，比上次去台灣輕鬆得多，至於會否開拍第2輯則視乎觀眾反應。提到早前因身體不適應缺席兩個音樂頒獎禮，錯過親自上台得獎機會，Marco表示因感染甲型流感，現已康復9成：「未試過咁辛苦，病咗2星期，好彩有2位兄弟喺度，好似自己拎咁開心。」

提到《P1X3L 5G》於4月開騷，3子表示屆時除唱歌外亦有表演，問到Marco會否擔心開騷時仍未痊愈？他笑言：「如果都未好，咁我要檢討吓。」問到曾與Alice傳緋聞的Phoebus兩人再合作，可會擔心再被傳緋聞？他表示不擔心。Marco表示農曆前會與弟弟出發到荷蘭拍節目，兩位隊友雖然也有工作，但可以有幾天假期。