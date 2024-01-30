周星馳搞「九五二七劇場」 內地影迷甘願貨金

藝人周星馳近年活躍於社交平台。日前，他宣布將會與內地社交平台合作，聯合開發經營「九五二七劇場」。而首部精品微短劇名為《金豬玉葉》，第一隻預計將於今年5月在上線，更會由周星馳親自出品、易小星監製，並由一線女星主演。消息一出，大批內地的星粉立刻瘋傳相關帖文，成為了網絡熱話！周星馳對於發起「九五二七劇場」表示相當期待：「短劇是近年來科技創新和媒介創新的一個迅速發展的領域，這次和抖音共同合作短劇劇場，希望可以帶給觀眾更多的歡樂，很期待這次的新嘗試， 大家多多捧場。」

「九五二七劇場」海報上，有不少周星馳在喜劇舊作裡的身影及彩蛋，包括《喜劇之王》裡手捧《演員的自我修養》一書的尹天仇；《食神》開場為名廚評分的史提芬周，更驚喜好評9分；亦包括近年拍攝電影，頭戴鴨舌帽及對講聽筒的周星馳導演；以及《長江7號》外星主角7仔及《美人魚》裡出自星爺手筆的「美人魚名畫」！

消息曝光後，大批內地粉絲表示期待星爺於平台上大展拳腳，讚他眼光獨到，將自己三十年來創建的「無厘頭」金漆招牌與最流行的「短平快」短劇場結合，期待創出另一高峰。不少內地影迷表示樂意為星爺而「貨金」，直言：「終於可以還星爺的票債！」

其實「九五二七」這四個數字，源於電影《唐伯虎點秋香》，周星馳飾演「唐伯虎」混入「華府」做家丁，代號便是「9527」。曾經有內地網友試過解密，話將「9527」上下倒轉睇，就會變成英文字母「LZSB」，普通話係「你是傻X」，係一句內地粗俗語。又有網民解讀為「9527」與粗口有關，當中「7」同「9」的廣東話諧音，都是與男性生殖器官有關，「5」同「2」則取其諧音變成「唔似」，咁「9527」加埋係咩？大家明啦！