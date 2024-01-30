陳家樂升呢人夫首派利是　備定案情人節冇準備

人夫陳家樂近日出席公開活動，為新片角色留了一面鬍鬚的他，透露快將迎來與太太連詩雅（Shiga）的首個農曆新年，直言包利是時感覺特別：「以前同佢拍拖嘅時候，我封我姓陳嘅利是封，佢有佢自己嘅靚靚利是封，今年我哋統一用一個利是封，大家一齊去揀選屬於我哋嘅利是封，個感覺都幾特別，感覺我哋係一條Team、我哋係屬於一個團隊咁樣去做呢件事。第一年真係一個家庭咁樣去派利是，都幾期待。」

談到農曆新年後緊接情人節，同時亦是二人婚後首個情人節，不過家樂坦言「冇部署」：「因為我依家拍緊一部電影，希望完咗之後會同佢去到一個旅行。呢套電影都籌備咗一段時間，喺造型上有啲改變，要減肥，佢一路都陪我進行地獄式節食，所以完成呢部電影後希望可以同佢放假，情人節去到一個旅行，食番餐飽。」

對於不少觀眾大讚他於英皇電影《金手指》表現不俗，家樂表示有份參演已經很開心：「今次有一個大家留意到我嘅一個角色，自己好感動，因為能夠喺咁多角色入面可以畀到深刻印象觀眾，好受寵若驚。亦都好多謝俾咗好多鼓勵我嘅導演，同埋超級巨星梁生（梁朝偉），有佢嘅演出先至會帶動到其他嘅演員可以交出一啲更加好嘅表現。」