Sripattha OS 藝術系美模

靚女大致可以分為兩類，有啲天生麗質，有啲靠後天打扮，有啲樣靚身材正，有啲斯文富內涵，而今日為大家介紹嘅美模兼網紅Sripattha OS，五官標致又好波，識化妝又曉襯衫，仲要有埋藝術修養，真係有啲難分類！

創作達人

想提升個人魅力，唔可以單靠外在美，有冇內涵都好緊要，所以唔少美女都會抽時間學跳舞、音樂、畫畫等等，好似來自泰國曼谷嘅Sripattha OS，畢業於Pohchang藝術學院，唔止識得畫畫，仲精於包裝設計同雕刻，讀書時期已經成日透過社交帳號，分享自己創作嘅過程同作品，係不折不扣嘅藝術系美人！

深溝搶鏡

既然Sripattha OS喺藝術創作方咁有天分同實力，點解又會走咗去做模特兒呢？原來阿妹偶爾會向網友派福利，上載一啲性感相，由於胸前有料到，加埋衣着勁低胸，頻頻露出一條深長嘅乳溝，所以佢喺網上嘅人氣不斷攀升，後來有人邀請佢擔任模特兒，於是性格外向嘅佢，抱住一試無妨嘅心態，正式入行。

愈嚟愈紅

講真以阿妺嘅顏值同身材，要喺模特兒呢一行撈得起，難度唔大，而佢嘅事業發展亦算得上一帆風順，由一開始擔任平面模特兒，之後做埋車模同展銷女郎，涉獵嘅工作範疇愈嚟愈廣泛。與此同時，佢喺網絡上嘅人氣亦愈嚟愈高，而為咗Keep住聲勢，仲不斷挑戰性感尺度，終於成為炙手可熱嘅網紅。