麥明詩爆喊接受求婚　盛勁為出動「巨鑽」打動芳心

「十優港姐」麥明詩早前被傳將於3月下嫁飛機師男友盛勁為，但男女方一直未有回應，而盛勁為今晚（30日）突然在社交網公開求婚短片，最爆是麥明詩開口向他求婚：「我想同你結婚。」而相片及短片中見盛勁為全面通紅，麥明詩眼濕濕又傻笑，在上載一張合照中，兩人不是騷戒指，而是騷手錶。

盛勁為留言：「以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好，但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：「既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓part-time啊？當見識吓、識吓女仔囉。」聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去後生仔傾吓偈，再玩衝上雲霄大選，又參與咗一部劇做茄喱啡，見到好多靚女，但最後…我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢，由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得嚟冇脾氣、努力、會替人切想嘅女仔，仲要…. (下刪一萬字)。同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將「情人」同「朋友」呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。之後我講笑話，如果我哋結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做…好嘢，你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我哋會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過拍拖，初期有一幕我到今日都好深刻，你話：「你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。」我希望可以請你食飯食一世啦。」最後更寫下「#WeSaidYes @louisa_mak」

隨後麥明詩亦上載盛勁為在悉尼的沙灘上向她跪地求婚的相片，雖然大紮玫瑰花，但他送上的「巨鑽」則是玩具戒，不過已令麥明詩喜極而泣，立即首肯。