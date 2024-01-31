【是日通勝】

農曆十二月廿一

癸卯年 乙丑月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、出行、動土

忌：開倉、出財、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：10、28、17

幸運顏色：草青色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣勝人一籌，生活稱心如意，沒有煩惱。

金牛座：處理感情問題游刃有餘，易獲得伴侶信服。

雙子座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

巨蟹座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

獅子座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

處女座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

天秤座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

天蠍座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

山羊座：做事忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

水瓶座：工作表現佳，有能力不妨助同事一臂之力。

雙魚座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，財運一般，容易因小失大。

牛：感情關係受衝擊，缺乏溝通是致命傷。

虎：桃花旺，大膽向意中人表白有望成功。

兔：不要期望一朝發達，還是腳踏實地吧！

龍：工作運不錯，得前輩指點，獲益不淺。

蛇：健康運平平，發火易傷肝，多多保重。

馬：事業運普通，宜安守本分，勿多管閒事。

羊：容易發生意外，出門要留意交通安全。

猴：職場遇對手，做事拖泥帶水不利競爭。

雞：事業與財運俱佳，付出與回報成正比。

狗：財運欠佳，凡事斤斤計較，徒添煩惱。

豬：勿被負面情緒騎劫，凡事要向正面想。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

年初一至七忌吃食物

傳說女媧以七天創造世界萬物次序，由正月初一至初七，每日也屬於一種對應的動物，傳統上，會避免在當天吃相應的食物。

年初一是「雞」的生日，當日的第一餐吃素，福報比起全年吃素更佳。年初二是「狗」的生日，亦是農曆年後的第一個「禡」，人們習慣進行首個祭祀儀式，亦即「開年」。每逢祭祀完畢都會準備一頓豐富的「開年飯」慶祝。年初三是「豬」的生日，當日不吃豬，又是「赤狗日」，據說赤狗是「熛怒之神」，會為人間帶來口舌是非，因此傳統上初三不宜外出，更加不會到親友家中拜年，以免招引爭執。

年初四是「羊」的生日，亦是迎接灶神的日子，務必慎重虔誠，不宜在廚房裸露身體、哭泣吵鬧。年初五是「牛」的生日，傳統上，年初一至初四家中的垃圾為「財氣」，不宜清走，而到初五，垃圾變成「窮氣」，宜將垃圾清理乾淨，象徵「送窮」。而初五俗傳為財神誕辰，送走窮氣，便可「接財神」迎神招財。年初六是「馬」的生日。年初七為「人」的生日，民間習慣以菠菜、芹菜、薺菜、大蒜、青葱、茴等七種菜煮成「七寶羹」，相傳吃後可以去除霉運邪氣，亦習慣吃麵條，象徵吃壽麵的意思。傳統上，這天亦不會對人用刑。