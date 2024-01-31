星級煮意｜陳婉婷撈起好意頭　衰氣霉運全踢走

大家好！歡迎回到《星級煮意》。在這陣子外出的時候，相信大家也感受到農厚的新年氣息。加上應該有不少的觀眾也要開始辦年貨，作拜年送禮之用，亦有不少人已經開始享受不同的賀年佳餚。除了大家都非常熟悉的盆菜、蘿蔔糕及年糕等等，撈起也同樣受香港人歡迎。

近幾年來，多了不少香港人都會吃「撈起」這道賀年菜式，喻意愈撈愈旺、風生水起。有指撈起的起源是由早期的廣東番禺、順德等移民傳入至新加坡和馬來西亞等地區。普遍來說，材料有魚生、蘿蔔絲、生菜絲、花生碎等，將各種材料平均鋪墊在碟上，與親朋戚友圍着枱邊，手執筷子撈起各樣的材料，喻意着在坐的各位在來年也能撈得風生水起。

不過另外亦有指，撈魚生才是最傳統的食法。撈魚生，又稱撈生，是一種與撈起有着同一食法的賀年菜，材料包括魚生、生菜、西芹、紅蘿蔔、沙葛、黃瓜、紫甘藍，一共7種不同材料。普遍會在農曆正月初七吃，以七種不同的材料，比喻為年初一到年初七，七天的象徵。所以到年初八的一當天，就意味着春節告一段落。

今集《星級煮意》就請到陳婉婷到來教大家如何製作「撈起」這道賀年菜。她更特意加入了日本特色，粉紅色的梅素麵，令這道菜色多添一種喜慶的感覺。所需材料包括：甘筍、青瓜、蛋、蟹柳、木耳、雞胸、糖、鹽、清酒、沙律醬、麵豉 、味醂、芝麻和醬油。