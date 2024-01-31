娛圈單打︱型男變頹佬　因乜咁惆悵

唔通真係既生瑜、何生亮？久違的陳冠希日前高調宣布復出，相隔15年再次在港開騷，似乎時來運轉，好不風騷；而多年來盛傳不和的余文樂卻斯人獨憔悴，唔止疑似婚變，更一副殘爆樣子被粉絲在上海街頭野生捕獲，變成葛優咁嘅款，男神光環不再。

現年42歲的余文樂，出道以來都係以靚仔同有型見稱，同楊千嬅合演的《志明與春嬌》系列更是經典。他2017年跟台灣女演員王棠云結婚，婚後育有一子一女，並將事業重心由香港轉往台灣和內地，近年已鮮有在港露面。殊不知，他在去年除夕，突然將社交網所有貼文清空，隨即傳出婚變，早前在上海遭粉絲捕獲合照，結果又被網民大彈樣子崩壞，同內地實力派演員葛優撞樣，有冇咁慘情呀？

嗱，余文樂至今未有就婚變一事回應，只係強調整理吓社交網先至清空貼文，但粉絲見佢個樣咁頹，兼且好耐冇晒過恩愛，都好擔心好嘅唔靈醜嘅靈。尤其兩公婆感情最要好之時，余文樂不時大晒全家福，但呢個溫馨畫面已經不復見。

反而「宿敵」陳冠希，自跟秦舒培結婚後，成個人變得成熟穩重，修心養性，如今更是有女萬事足。6歲愛女成為這位昔日萬人迷的軟肋，早前帶同女兒一起受訪，儼然「女兒傻瓜」，一副冧樣，難怪人人都話女兒係爸爸的前世情人，一啲都冇誇張。

講起呢兩位型男，當年有傳二人為爭阿嬌，初則口角繼而動手，一直勢不兩立。不過隨着「艷照門」爆發，陳冠希被迫無限期退出香港娛樂圈，並將事業重心轉向內地，所有是是非非早就煙消雲散。