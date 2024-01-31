東方日報C1：張馨月被爆K場開工「黑歷史」　女僕照疑流出

藝人林峯與太太張馨月結婚4年多，育有一女，兩夫妻不時晒恩愛，怎料晒出禍，令張馨月不斷遭受酸民攻擊！日前她在社交網上載與老公睇蔡依林演唱會的短片晒恩愛，卻因而觸動酸民神經，翻出張馨月的「黑歷史」、疑似昔日在KTV工作的性感女僕照！

林峯2019年與內地模特兒張馨月結婚，翌年9月公開宣布女兒「格格」出世，由拍拖至今一直相當恩愛。林峯向來對另一半細心呵護，而張馨月亦甘做「背後的女人」，專心相夫教女，林峯去哪裏工作，她都會帶同女兒跟隨左右，並不時在社交網分享一家的生活點滴。不過，兩人每次晒幸福，都會觸動酸民神經，模特兒及網紅出身的張馨月不時被彈衣着品味差，更被質疑有心模仿林峯舊愛。

被嘲扮嬌嗲

日前林峯在訪問中表示想追多個女，直認「戀女狂」；而張馨月亦放閃，上載林峯陪她看蔡依林演唱會的短片，並由出發開始拍起。林峯在車上說：「很久沒看演唱會，對上一次是你來看我的演唱會。」張馨月問他：「跟老婆看演唱會有甚麼感受？」林峯冧笑答：「很緊張！」並從袋中拿出數粒糖果，笑言怕她開心過度血糖低暈倒，故預備了牛軋糖給她，張馨月即舉起拇指讚他貼心。入場前，張馨月表示心跳一度去到102，更吊高八度嗓子說初中已喜歡蔡依林，入場後她拿着螢光棒又跳又唱又叫，十足小女生一樣，而林峯一直在旁為她拍片。

這些甜蜜舉動觸動酸民「發炮」，有人笑問林峯為何不買座位較前的門票，要老婆「坐山頂」，直指「一個素人看演唱會也沒試過坐那麼遠」；有人則難頂張馨月捏住喉嚨扮嬌嗲。網上愈爆愈精彩，有網民竟翻出聲稱是張馨月多年前在KTV任職的舊照，包括疑似她穿着粉紅色露肩女僕服，與多位男士的合照， 亦有一張疑是她跟女友人躺在床上蓋着被子的晒腿照，網民留言：「這種女人情史豐富，還在KTV做過。」亦有網民羨慕兩人Sweet爆，大讚林峯：「老公超棒的，陪老婆去追星。」有人即留言寸爆：「很棒！就是不給婚禮！」

婚禮拖字訣

其實過往張馨月曾被指做過情趣內衣模特兒、有機心、拜金等，林峯對此回應：「以前太太獨立生活不容易，對我來說並不是甚麼黑歷史，希望大家用正確目光對待所有人。」而對於遲遲未補辦婚禮，他解釋雙方家人在不同地方，交通不便，本準備疫情過後便舉行，但至今還未行動。但網民唔收貨，直指現時交通發達，不少人舉家到外地舉行婚禮，不明白富貴的林峯為何一拖再拖。

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