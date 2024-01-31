翻唱阿梅歌有壓力　梁凱榳憑《中年》添力量

因同參加無綫歌唱比賽而傳撻着的人妻曹敏寶（Mable）及人夫梁浩銓，連日來不倫戀成為網民熱話，同是《中年好聲音》比賽參賽者，又是Mable的閨蜜的梁凱榳（Emma），昨日接受電話訪問時，坦言有留意新聞，亦直認和兩位當事人關係密切：「我同佢哋兩個齊參賽《中》比賽外，大家亦係《中聲明星籃球隊》嘅成員，所以算完咗比賽都成日見面，但我又唔覺得佢哋有異樣喎。」

問到Emma可相信兩人是「清白」？Emma就覺得一切只是假象：「我諗都係因為喺比賽度合唱啫，都係扮情侶，表面嘢嚟嘅啫，（有冇見過梁浩銓傳是象徵Mable嘅MC紋身？）我又冇乜留意佢，所以見唔到佢個紋身喎。」又說雖然梁浩銓已有一段時間沒有出席籃球隊活動，可是她和對方早於比賽前已認識，更曾問候他的太太，她說：「佢都有畀佢啲結婚同去日本旅行嘅相我睇，so far佢哋都ok嘅，但之前發生乜事就唔知，都係佢哋兩公婆嘅事，唔關其他人事。」

至於比梁浩銓感情更好的Mable，她就謂沒有刻意追問好友，但覺得Mable擁有幸福家庭，之前到長洲或其他到方玩時，Mable的老公亦有同行，亦有分享和仔女的合照相，因此她覺得不倫傳聞只屬緋聞。

另外，日前與《中》的8位成員組成SVoice演出演唱會，而《中》冠軍人馬周吉佩及吳大強，還有歌手韋綺姍及彭嘉麗等亦到場支持。當晚負責翻唱已故天后梅艷芳歌曲的Emma，雖然因歌曲太經典而感到壓力，但心情不算太緊張：「反而能跟《中》嘅歌手再聚首一堂，又開心又珍惜。」又話因好友在場令她充滿力量，信心因此大增，更希望未來的日子可多唱阿梅的金曲，還預告農曆年期間會推出新歌。