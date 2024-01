美國老牌百老匯舞台女王Chita Rivera離世　嘉芙蓮哀悼

縱橫百老匯舞台劇界超過半世紀的美國殿堂級百老匯音樂劇女王Chita Rivera昨日離世,享年91歲。

她演過無數著名音樂劇,其中包括《紅男綠女》(Guys and Dolls)、《夢斷城西》(West Side Story)、《芝加哥》(Chicago)、《蜘蛛女之吻》(Kiss of the Spider Woman)等,而她亦多次獲《東尼獎》劇后。

Chita的死訊由女兒Lisa Mordente向外公布,她透露母親不久前病倒。而將會舉行私人喪禮,稍後會公布追思會的安排。「舞台女王」離世消息傳出後,一眾名人紅星均有於社交網站留言哀悼。其中曾主演過電影版《芝加哥》的英國女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯(Catherine Zeta-Jones)亦有留言哀悼,她於《芝》飾演Chita的角色Velma Kelly。

她表示:「🙏🏻Chita Rivera🙏🏻沒有文字可以告訴你對我的生活產生了多麼令人難以置信的影響。作為一個小女孩,從夢想成為你,然後見到你,然後通過在《芝加哥》扮演唯一的Velma Kelly時與你密切聯繫。永遠不會有像你這樣的人,Chita。在百老匯的燈光熄滅!我愛你,Chita,安睡我的女王🙏🏻」。