美國老牌百老匯舞台女王Chita Rivera離世　嘉芙蓮哀悼

縱橫百老匯舞台劇界超過半世紀的美國殿堂級百老匯音樂劇女王Chita Rivera昨日離世，享年91歲。

她演過無數著名音樂劇，其中包括《紅男綠女》（Guys and Dolls）、《夢斷城西》（West Side Story）、《芝加哥》（Chicago）、《蜘蛛女之吻》（Kiss of the Spider Woman）等，而她亦多次獲《東尼獎》劇后。

Chita的死訊由女兒Lisa Mordente向外公布，她透露母親不久前病倒。而將會舉行私人喪禮，稍後會公布追思會的安排。「舞台女王」離世消息傳出後，一眾名人紅星均有於社交網站留言哀悼。其中曾主演過電影版《芝加哥》的英國女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta-Jones）亦有留言哀悼，她於《芝》飾演Chita的角色Velma Kelly。

她表示：「🙏🏻Chita Rivera🙏🏻沒有文字可以告訴你對我的生活產生了多麼令人難以置信的影響。作為一個小女孩，從夢想成為你，然後見到你，然後通過在《芝加哥》扮演唯一的Velma Kelly時與你密切聯繫。永遠不會有像你這樣的人，Chita。在百老匯的燈光熄滅！我愛你，Chita，安睡我的女王🙏🏻」。