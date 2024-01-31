安溥相隔11年再開香港騷以歌會友　狂同樂迷交流

台灣唱作歌手安溥（前名張懸）一連兩場香港站《時寐》演唱會日前假亞洲國際博覽館舉行，相隔11年再度來港開騷，吸引大批樂迷入場支持，安溥貫徹簡樸、純粹的風格，無論是舞台設計還是歌衫都以簡單為主，未有鋪張的舞台效果，單純以歌會友。

安溥以清新的長裙造型登場，在樂手的伴奏下送上演唱會首支作品《最好的時光》，充滿磁性的歌聲，讓樂迷聽得入迷，隨即她與香港樂迷打招呼，感謝大家的到來：「歡迎來到我的香港站演出，希望您們有愉快的晚上。不論是正值青春期，或是讓我有榮幸陪伴你走過青春期的，希望你們都享受今晚的每分每秒。」語畢，安溥獻唱《瘋狂的陽光》及《My Life Will》。

有別於在台灣演出，安溥抓緊與樂迷交流機會，自爆青春期以音樂抒發情緒：「這兩首歌跟我的青春期有很大關係，那時候我知道如何紀錄創傷，但是更有層次的方式表達，很感恩在40歲中年的時候，可以再為大家唱這首歌。」更寄語樂迷無論青春期、經歷過激烈的成長還是受到惡意的傷害，也可以透過她的音樂都可以得到療愈。

安溥坦言自己非常柔弱，青春期的時候想要變堅強，於是拚命保護自己、衞護他人：「40歲的我，最謙卑的感受，就是承認自己的柔弱。我常常跟孩子說：『你是最堅強也是最脆弱的。』因為生命真的很脆弱。承認柔弱之後，如何從中變得堅強？如何看到他人的柔弱？理解他人需要的，因為我們願意善待。看到他人的柔弱，我們就善待，因此轉念非常重要。」說到這裏，她感謝主辦單位以及每位接待她的人，安溥指從他們身上，學會更努力的練習。