過年必學　紅色潮流混搭技巧

轉眼就到農曆新年了，不少人在過年前都會想添置新衣服來應節，但大曬金錢的同時，也會煩惱到底要怎樣穿呢？雖然紅色單品是過年穿搭的首選，但又會擔心大紅色的單品難駕馭。因此以下分享三款紅色的穿搭方式，讓大家過年的時候既應節又不失時髦。

1.紅色單品搭配牛仔褲

牛仔褲是不少人衣櫃裏必有的單品之一，復古之餘又帶點休閑氣息，還非常百搭，撞上大膽鮮艷的紅色，不但能降低整體的視覺強度，還可以讓你的穿搭看起來更和諧。牛仔褲選擇上也非常多，除了基本的高腰修身款式之外，也可以選擇寬腳褲、短褲等，由此突顯自己的身材優勢。

2.紅色針織配碎花裙

碎花長裙給人一種溫柔優雅的氣息，加上紅色針織外套，能提升典雅知性氣質，讓別人留下深刻印象。如果紅色過於鮮艷或強烈，建議内搭的碎花裙以低調款為主，通常白色或黑色最保險，否則可以選擇暗紅色的針織外套，同樣有不錯的穿搭效果，別人又不會覺得花枝招展。

3.紅色配件

如果還是覺得穿著紅色單品太過冒險、太難駕馭，那可以選擇紅色飾物或配件，例如紅色手袋、鞋子、腰帶、頭飾等，全身上下只需要一至兩件紅色配件，再搭配日常穿搭便足夠，不但能吸引路人的目光，還可以在新春佳節添上賀年氣息。