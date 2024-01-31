蔡依林素顏參加蔡健雅生日Party　2大歌后組「結他社」惹轟動

金曲歌后蔡健雅（Tanya），出道逾20年嘅佢，喺華語樂壇創下唔少偉績及膾炙人口嘅經典金曲，人氣高踞不下。而日前（28日）迎來49歲生日嘅佢，亦喺社交網晒出多張慶生照，其中佢同另一位天后蔡依林嘅同框合照，更係掀起唔少熱議。

不時透過社交網同粉絲分享生活點滴嘅金曲歌后蔡健雅，連日嚟舉辦咗多場慶生Party嘅佢，日前（29日）更喺社交網分享道：「半個世紀大壽繼續慶祝ing…感謝我心靈雞湯團員們，今天正式要改名xx結他社團了。」而從蔡健雅晒出嘅相可見，佢同多位朋友開心望住鏡頭比Ya，枱面亦擺有一個插住數字「0」蠟燭嘅蛋糕，蔡健雅亦開對鏡頭比「50」嘅數字，旁邊嘅蔡依林亦將右手比成「5」字，托喺下巴合照。另外，打扮休閒嘅蔡依林，露出甜美笑容外，素顏依然美麗，同蔡健雅一樣絲毫唔見有歲月嘅痕迹。隨着蔡健雅晒出Party相，亦引嚟唔少網友留言道：「No way，沒有看到50的人！」、「感覺Tanya也快要把Jolin帶成創作女歌手啦！」、「生日快樂，結他社有開放報名嗎？」、「生日快樂，這結他社陣容太強大了吧，好羨慕！」、「請問費哪裏繳？想入社。」、「下次就可以兩大巨星，一起在台上自彈自唱。」