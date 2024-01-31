【簡潔生活學】選擇過多也會變成浪費

關於政府垃圾徵費問題，坊間問題天天都多，例如：膠袋是否夠堅韌？9款垃圾膠袋會否過多？怎樣知道有防偽認證，不會買了「老翻」？甚至擔心會否有人半夜拎垃圾掉到街邊垃圾桶等等。市民都希望趕8月1日實施前，盡快了解清楚，以免誤踩地雷，無故被罰款。

我跟很多朋友一樣，也有不少疑惑，例如：垃圾膠袋有9種呎吋，是否過多呢？既然大前提是「減少」，套用到日常生活，舉個例：衣服，一般只是細S、中M、大L碼三種，若照顧更多體形人士，會有加細XS、加大XL五種選擇，已經很足夠，但膠袋卻有9種呎吋之多，在實施初段，大家仍然很混亂，還要人家考慮買甚麼呎吋才對，反而加添煩惱。遇上有選擇困難症，更會全部買來試試，變相「買過量」，最終浪費金錢、時間及空間！何不先推出三種或五種呎吋，讓大眾習慣和了解需要後才去調整呢？

對於垃圾徵費，相信問題陸續有來。同時間，不少媒體向我們查詢有關措施對我們的影響，是否生意增多？有甚麼對策呢？也有客戶的查詢對我們產生一些誤解，我也希望借此機會，簡單說明一下。

坊間有很多人以為「收納業務」，是一條龍幫客人斷捨離、執屋、清垃圾，但事實上，收納師的工作「不包括清理垃圾及清潔打掃」。有別於家務助理或清潔工，我們是協助客戶解決家居規劃等問題，包括物品擺放位置、善用空間等等，當然也包括「斷捨離」，這方面，我們會有一套方法或技巧，陪同客戶一起進行收納。多出的物品，也會提供建議讓客戶自行處理。

為甚麼不代客戶清理垃圾呢？原因就是透過整理收納過程，讓客戶了解到從來不整理的家居，到底會產生多少廢物呢？讓他們看到門前一大堆捨棄之物，反思真正所需、取捨，留下珍惜而實用的物品，也寄望他們日後避免重複或過量購買，這個才是源頭減廢的真正目標。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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