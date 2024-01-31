華懋集團聯同黃金時代基金會　新推「金齡美饌」共賀新歲

【營業資訊】春節是一家大小共聚的美好時光，但不少食物難以咀嚼，長者往往未能與家人同享賀年美食，難免影響心情。

華懋集團夥拍黃金時代基金會，邀請跨專業團隊，包括營養師、言語治療師、註冊護士以及如心酒店集團旗下西廚，以食物原材料入饌，全新設計一系列無添加、賣相精美、健康美味的「金齡美饌」。有別於一般軟餐，「金齡美饌」讓長者也能享受真材實料的美食，重拾進餐樂趣，並可與家人同枱，促進共融。

西廚團隊更會將烹調技術發揚光大，在一月起教授數十位義工製作長者友善食物，續由義工推而廣之，服務逾百位護老院舍長者。華懋集團並與黃金時代基金會開展新一輪的合作，繼續服務更多院舍長者，在社區發放可持續的正能量。

華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏表示：「華懋集團一直以人為本，致力推廣跨代共融和關愛長者的文化，並身體力行，與黃金時代基金會合作，透過旗下如心酒店集團的西廚團隊，向義工分享烹調心得，到護老院舍服務，將影響力傳遞至社區。集團餐廳更推出真材實料的『金齡美饌』，在開發商機的同時，讓更多長者享受到優質生活質素，亦為社會創造正面價值。」

黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧指出：「高齡化社會有很多新需求，形成一個龐大的黃金時代經濟體系。餐飲業界在數十年前推出了兒童餐，現在長者人口愈來愈多，是時候開拓長者餐，即我們在去年8月在黃金時代展覽暨高峰會倡議的『黃金美饌』。我們深信這個創新的項目，要透過跨界別合作才能永續發展。我們很高興可以同華懋集團攜手合作，結合跨專業團隊的力量，包括營養師、言語治療師、註冊護士、註冊社工以及西廚，共同設計了一系列全新的美饌。」

賀年「金齡美饌」餐單包括鴻運當頭（西部菲達芝士沙律配西瓜啫喱）、如意吉祥（龍脷魚配蛋白菠菜汁）、鳳凰金卷（菠菜雞肉南瓜龍脷魚慕絲卷）、花好月圓（稀少糖法式焦糖燉蛋）、甜甜蜜蜜（稀少糖蜂蜜蛋糕配吉士醬），將於年初一至五在九龍東如心酒店及南灣如心酒店的I-O-N，以及荃灣西如心酒店的Café Circles提供；恒常的「金齡美饌」於初六起在上述酒店餐廳供應，開創業界先河（所有「金齡美饌」須於兩天前預訂）。