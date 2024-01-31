未來遊艇Project MED　 浮「鯊」出沒注意

大銀幕呈現的未來世界，總會見到一些反重力現象，讓許多設計師受到啟發，成就了所謂「懸浮建築」的誕生，即利用幼身支架托起笨重的建築。今次介紹的概念遊艇「Project MED」，其上層建築也採用懸浮設計，極具未來感，猶如一條於海上飛馳的大白鯊！

貌似空中飛魚

長92米的「Project MED」，是一艘總噸位達2,300GT的超級遊艇，由De Basto Design與Lateral Naval Architects共同研發，設計師Luiz de Basto特意去掉一些多餘的輪廓，令灰白色船身像一條長形金屬，線條顯得乾淨利落，亦令遊艇的最大賣點——上層建築顯得更為突出。從預想圖所見，「Project MED」的上層建築像一條鯊魚，表面加入拋光效果，看起來十分輕巧，黑色頂部則像魚鰭，底部僅由4根幼柱支撐，令人產生錯覺，以為它懸浮於半空中。

主甲板極開揚

說到「Project MED」的設計理念，乃植根於地中海的戶外生活方式，呈懸浮狀態的上層建築，令到以古希臘公共廣場命名的主甲板「Agora」，有條件實現開放式布局，當中包括露天休息區、戶外用餐區、酒吧等設施，可給船主及乘客帶來寬敞、舒適的活動空間。至於下層甲板為玩樂區，同為開放式設計，有泳池、日光浴躺椅、各類健身器材等。

性能方面，「Project MED」預計會配備混合柴電系統，巡航速度為14節，最高時速可達16.5節，有朝一日真的於海上出沒，勢將備受注目。