麥明詩爸爸恨抱孫　盛勁為揚言：要生好多件！

「十優港姐」麥明詩早前被傳3月下嫁飛機師盛勁為,2人昨晚於社交網宣布婚訊,更PO了雙方求婚的照片及片段,先是盛勁為於澳洲向麥明詩求婚,之後女方再向他再求婚,麥明詩求婚這一幕更被不少網民及藝人朋友大讚型爆。

昨晚POST一出,即有海量式的好友恭喜,除了一對新人外,相當最開心都是麥明詩的父母,麥父更於留言區不斷留言,更明顯恨抱孫。林盛斌留言:「恭喜晒,快啲生返幾件先啦!」盛勁為都即回覆:「多謝Bob爺,要學你生番好多件!」麥父即「現身」tag阿Bob留言:「過幾招畀佢哋啦!」恨抱孫恨到出晒面。而麥父亦有留言給未來女婿盛勁為,叮囑他:「你要愛她、照顧她、保護她。」盛勁為都即承諾:「我會愛護她,照顧她、保護她。」

此外,麥明詩的好友們馮盈盈及陸浩明(6號)等都有留言恭喜,盛勁為更多謝6號謂:「多謝多謝6號,你有份推波助瀾嫁!」風趣的麥父又插入留言:「要畀媒人利是」,相當搞笑。 而馮盈盈就被網民追問是否會做姊妹,麥明詩亦有向盈盈說:「you witnessed us from the start!」盈盈回應:「My Pleasure!」當高海寧留言大讚盛勁為及麥明詩好有夫妻相時,二人都厚面皮回應,麥明詩留言:「I think so too!」盛勁為亦表示贊同,高海寧都被二人「晒親」,指他們好幸福呢!