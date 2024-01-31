麥明詩爸爸恨抱孫　盛勁為揚言：要生好多件！

「十優港姐」麥明詩早前被傳3月下嫁飛機師盛勁為，2人昨晚於社交網宣布婚訊，更PO了雙方求婚的照片及片段，先是盛勁為於澳洲向麥明詩求婚，之後女方再向他再求婚，麥明詩求婚這一幕更被不少網民及藝人朋友大讚型爆。

昨晚POST一出，即有海量式的好友恭喜，除了一對新人外，相當最開心都是麥明詩的父母，麥父更於留言區不斷留言，更明顯恨抱孫。林盛斌留言：「恭喜晒，快啲生返幾件先啦！」盛勁為都即回覆：「多謝Bob爺，要學你生番好多件！」麥父即「現身」tag阿Bob留言:「過幾招畀佢哋啦！」恨抱孫恨到出晒面。而麥父亦有留言給未來女婿盛勁為，叮囑他：「你要愛她、照顧她、保護她。」盛勁為都即承諾：「我會愛護她，照顧她、保護她。」

此外，麥明詩的好友們馮盈盈及陸浩明（6號）等都有留言恭喜，盛勁為更多謝6號謂：「多謝多謝6號，你有份推波助瀾嫁！」風趣的麥父又插入留言：「要畀媒人利是」，相當搞笑。 而馮盈盈就被網民追問是否會做姊妹，麥明詩亦有向盈盈說:「you witnessed us from the start！」盈盈回應：「My Pleasure！」當高海寧留言大讚盛勁為及麥明詩好有夫妻相時，二人都厚面皮回應，麥明詩留言：「I think so too！」盛勁為亦表示贊同，高海寧都被二人「晒親」，指他們好幸福呢！