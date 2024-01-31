本日日本：誕生35周年　東京大阪開Pochacco限定Cafe

提起Sanrio旗下的狗角色，不得不提於1989年登場、擁有豐滿身材的白色黑耳小狗Pochacco。不經不覺Pochacco已誕生35周年，為了紀念這個重要時刻，東京和大阪也同時於2月2日至3月10日推出期間限定咖啡店，並準備了各款可愛的餐點及精品，相信各位Fans都非常期待！生日當然要有生日蛋糕，其中的周年甜點盤及周年食品盤便以生日蛋糕為靈感，賣點係面層有Pochacco可愛的臉，周圍則有華麗配料，甜點盤為香蕉餡蛋糕，周年食品盤則係漢堡肉三文治，看你喜歡甜或鹹了。推介的還有「Pochacco香蕉酸辣醬咖喱」，白飯砌成了Pochacco的樣子，並用小番茄裝飾成生日帽，打卡一流餘，咖喱的味道很開胃。甜點有窩夫及班戟兩款，分別都配以Pochacco最喜歡的香蕉雪糕，可選朱古力醬或焦糖醬。另可還有「香蕉冰飲」，外形就像Pochacco從杯裏探頭出來偷看皫樣子，十分有趣。當然還有各式周邊商品，例如匙扣、貼紙、鏡子、文件夾等，粉絲們不要錯過！