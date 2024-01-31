Gin Lee奪年度MV舞蹈獎：呢個獎唔止屬於我！

首屆《Figure OUCH! 2023年度頒獎禮・華麗舞蹈派對》日前頒發23個年度舞蹈獎項，當中3個「年度MTV舞蹈演出」獎，分別由男圑MIRROR成員Anson Lo（盧翰霆）、李幸倪（Gin Lee）及 陳毅燊（ANSONBEAN）奪得，除了Anson Lo忙於演唱會未能參與，Gin Lee及ANSONBEAN亦有到場領獎。肥仔梁業、A-Li憑《濤》奪「MTV編舞」獎。

憑歌曲《Dum Dum》奪獎的Gin Lee於後台受訪時說：「好開心，拍跳舞MV真係唔容易，背後有好多環節，有好多大家睇唔到嘅準備工夫，呢個獎唔止屬於我，係屬於整個有份參與呢首歌嘅舞者同導演。慢歌要有好多情緒，嗰件事好個人，但係跳舞要配合嘅嘢就多好多，我仲記得拍《Dum Dum》個MV前嗰兩個月，我日日都去排舞排五個鐘。跳舞係冇得呃，所以我都好尊重每個舞者，用盡佢哋身體嘅力量去換演出時嗰份靚。」

她又謂頒獎禮上不少舞者的演出非常性感，笑言「自己都唔敢望」：「為咗演出真係好犀利，我都冇咁嘅膽量，好佩服。」又透露稍後將推出跳舞新歌：「今次就行性感同型格路線，但係冇佢哋咁勁，依家操定啲肌肉，等隨時可以騷出嚟。」

ANSONBEAN憑《Get Wild》得獎，他受訪時表示會造更多舞曲：「我想做呢類Club歌好耐，嚟緊都會造多啲Dance同R&B。我好鍾意跳舞，因為自己個性格都比較衝動，跳舞就可以攞到個力度出嚟，好似平衡返自己咁。」又說將要推出全新跳舞歌曲，但未能透露太多：「會有其他藝人嘅，你哋估吓係合唱定係一齊創作？」

歌手鍾舒漫（Sherman）以活動創始人兼頒獎嘉賓身份到場，由去年的大型跳舞表演到今年舉行頒獎禮，她表示要感謝好姊妹王君馨：「係王君馨話要有個頒獎禮，歌手、演員、廣告界都有頒獎禮嘉許，但係舞者就冇，所以我哋就搞個頒獎禮表揚番佢哋。」她指跳舞不單止靚、好玩，不少人平日找不到情緒出口，都藉由舞蹈抒發，因此希望推廣舞蹈。作為藝人，Sherman即將推出獨立發展後的首支個人單曲《What You Get》：「我特登搵咗4個跳舞老師同4個學生演出，畀啲年輕舞者感受吓拍嘢係點、走位係點，畀多啲機會佢哋演出，希望用自己少少嘅力量鼓勵多啲人跳舞。」