泳兒自認「世紀級安全駕駛者」　開車慢到被舉中指

歌手泳兒早前推出新歌《無能 為力》，自認性格「唔認輸」，所以疫情時，其父一句說話，就改變了生活習慣。日前她接受專訪時表示：「爸爸話我係『揸』唔到車嘅人，就走咗去考牌同買咗車後，之前我係好少出街嘅。」自問駕駛技術不錯的她，絕對是「世紀級安全駕駛者」，皆因其車速較慢，曾慢到被其他駕駛者粗口相待，她說：「嗰次紅燈轉綠燈，我慢咗一秒開車之嘛，就畀人響按狂『嗶』，嗰個公車司機仲對我舉中指，不過我冇嬲，唔會理佢就得，香港人係比較心急。」又說自己是冷靜司機，在港駕車至今約4年，從未試過響按。

雖然車速安全，但她卻是路盲，經常出現行錯路的情況，最離譜一次是在英國時，被做乘客的男友揚言拒絕再坐她的車，她憶述：「我幾日都會行錯路，嗰次周圍都好黑，我揸吓時，嚇到男友大叫，原來我險啲行錯咗對面線，不過都冇意外發生，嗰次我有同男友講Sorry。」

她說成有車階級後經常四出睇騷，亦樂於做朋友的司機負責接送，雖然養車後，開支較大，不過她又覺得物有所值：「咁出入都方便好多，就算出街拎住好多嘢都有地方擺低，同時我經常遇到唔係太友善嘅租車司機。」愛上駕駛的她又心思想換電車，除可慳油錢後又夠環保。