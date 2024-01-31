任賢齊自認廢柴　心甘命抵畀林家棟呃

任賢齊為電影《臨時劫案》扮演不一樣的劫匪，小齊形容角色慕容輝：「即係『冇用輝』，真是沒用、廢柴，是一個好人做不好，壞人做不到，心地幾好，但好心做壞事的人，所以走投無路，想歪去撈偏，個人係幾得意。一個有愛心，但沒本事的人，我想起我的成名曲《心太軟》。逆來順受，被命運捉弄，角色有個女，老婆走了，又要照顧老人家，走投無路才會有奇怪的想法。拍攝時候比較低沉，自己心情都不是太好，當時又遇上疫情，整個世界大環境都好差，自己甚麼也做不到，當時心情有點無奈，被迫接受現實，角色就是當下的心情。」

小齊指與林家棟在戲中是「沙煲兄弟」經常被對方搵着數：「身邊總有這些朋友搵自己着數、佔便宜，常常黐着你，搞到你好慘，知道他因為沒辦法，會嬲但總會算數，繼續幫他，我身邊都會出現過這些朋友，總會撐他。」小齊指今次因為有林家棟二話不說要合作：「家棟能夠感動我，只要他出聲叫我做任何事我都會幫手，因為他為電影付出很多，我最驚半夜接到他的電話，他會說『小齊我改了劇本，我們要怎樣改。』半夜三更，聽日又早班，翌日見到家棟寫好所有修改的對白，標註所有跟我討論的，我覺得好攰，但覺得好興奮，覺得我們兩個是患難兄弟。」

戲中小齊最難忘被好兄弟家棟瞞騙呃錢一幕：「我們在天橋底爆發，我鬧到他飛起，捉着他死扯爛撻，嗌到聲沙，這場戲我覺得好辛苦，但將我心底的說話爆發出來，與家棟對戲好開心，我們真情流露，拍幾個take就拍完，拍完都沒氣力了。」至於，與郭富城相識十多年，小齊終於等到合作：「第一次圍讀見到城城，他感覺怪怪的，原來他裝了假哨牙。」