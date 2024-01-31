王菀之唱電影歌曲　導演陳詠燊填歌觸動太太

鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎等演出的賀歲片《飯戲攻心2》電影歌曲《我們曾經白頭到老》由Ivana主唱兼作曲，導演陳詠燊（Sunny）親自填詞。繼上一集歌曲《狠愛狠愛你》之後，Ivana和Sunny再次為《飯戲攻心》合力創作電影歌曲，Sunny今次就要求Ivana根據其中一場重頭戲的情節作歌，兩人亦就此多次開會討論，分析該場五位「飯團」心情，Ivana：「第一集是rock和霸氣的，導演希望這次是寫一首感人的抒情歌。創作的時候已經拍攝了很多場戲，所以腦內充滿着拍攝回憶，不只是這一集的，還有上一集這家人的回憶片段，聚在一起歡笑的回憶、一起流淚的回憶、一起克服困難的回憶。」

Ivana指今次歌曲就既窩心又充滿情感，初落筆寫曲的方向偏向簡單直接的旋律做主導：「就像要和對方坦誠地分享一段說話，不花巧，也沒有掩飾，情感直白地流露，希望能直接聽進大家的心裏。收到導演的歌詞後，自己也感動到眼濕濕，還忍不住不斷循環聽這首歌。」

負責歌詞的Sunny，就指第一次收到Ivana 的旋律時，經已十分感動，第一次在家聽著歌曲成品，太太一聽已經感動到流淚：「依家呢隻歌喺我屋企係禁歌嚟，唔可以亂播，一亂播就可能會喊㗎喇。」