廖慧儀黎紀君走訪英倫　學正宗High Tea禮儀

藝人廖慧儀（Jessica）、黎紀君（Christy）與造型師李慧茵（Veronica）為J2節目《網紅甜卡》帶觀眾到甜品天堂歐洲，走訪最著名的甜品店及網紅打卡點，實行又食又影。昨晚（30日）該集廖慧儀與黎紀君（Christy）由巴黎來到英倫，繼續甜食打卡之旅，首站行程是學整英國淑女必備的貴婦帽，體現英國人注重禮節的一環。製帽過程中Christy自爆小時候一段「無良」往事，她說︰「嗰時原本織條頸巾畀初戀男朋友，織到一半放棄咗。到第二個男朋友嘅時候，心諗不如拎番第一條繼續織啦。」最後被媽咪阻止。

Christy與Jessica接住行程歎地道英式下午茶，原來香港人所講的High Tea，在英國是指工人階層晚飯前的輕食，用來補充體力。英國上層社會的下午茶則稱為Low Tea強調優雅，特意請來禮儀顧問Laura Windsor指導如何正宗地喝，當Christy豪邁地將三文治放入口時，立即被Laura提醒︰「Nice、small bite，ladies（女仕，細啖輕輕咬）。」到食烤餅時Christy再受考驗，原來她用刀切餅的做法並不正宗。Laura表示正式應該是用手慢慢將餅掰開，再撕成小塊，刀只會用來搽牛油，連環出錯的Christy成為反面教材。

明晚（1日）Christy與Jessica介紹的人氣麵包店British Patagonia Bakery，主打ice-crone 即係ice cream（雪糕）加croissant（牛角包）。店主Matias Barbat曾在米芝蓮餐廳工作，外貌跟《毒魔（Venom）、《鄧寇克大行動》（Dunkirt）的男主角Tom Hardy頗為相似，難怪Jessica一到店已經神不守舍，她含羞答答表示︰「入到嚟我嘅眼睛都唔知望Chef好，定望啲嘢食。」引得身旁的Christy哈哈大笑。