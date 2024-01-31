陳思圻帶王君馨何雁詩遊馬國唐人街　介紹過年傳統習俗

藝人王君馨、何雁詩、曾樂彤、孫慧雪、陳思圻、陳芷尤、莊錠欣等，為HOY TV拍攝賀年特備節目《龍騰灣區歡樂年-過好年》到訪台灣、馬來西亞、韓國、新加坡等地，介紹各地華人過年的不同傳統習俗。

首集即由新加坡人陳芷尤帶住王君馨、何雁詩一齊探索新加坡過年傳統習俗，品嘗賀年美食。第一站先嘗新加坡特色肉乾–龍蝦肉乾，本地人陳芷尤教大家講「肉乾」的福建話。混合了豬肉及蝦肉的肉乾經過炭火慢烤，鮮甜香口的肉乾令三位美女食到停唔到口。又到新加坡知名小販熟食中心「牛車水大廈」辦年貨。來到新加坡，他們特別拜會早年移居新加坡嘅許紹雄（Benz雄）及其女兒許惠菁（Charmaine），大家相聚拜一個早年，兩人分享兩地新年氣氛大不同，原來新加坡沒有花市，Benz雄及囡囡笑言「可以行自己花園」。

何雁詩與王君馨（Grace）則夥拍陳思圻去到馬來西亞，為大家介紹當地華人的過年習俗。作為馬來西亞「地膽」的陳思圻會帶大家到唐人街「茨廠街」，介紹當地人常買的賀年飾物及傳統食品，亦教路大家經過燈籠時，抬頭看燈籠寓意「鴻運當頭」。

孫慧雪、曾樂彤及莊錠欣（Elkie）將於第三集帶大家體驗台灣過年氣氛，台灣與香港的新年習俗相近，主持們介紹當地居民新年會貼揮春、封利是、食年糕。主持們就帶大家遊覽剛於去年11月重新開幕的「南門市場」。除了新年食品之外，南門市場有很多「得意」美食，例如口感「Q彈」嘅甘蔗果凍雞，三位主持人更食到舔舔脷。

最後一集由莊錠欣（Elkie）、嚴崇天及曾琸庭帶大家到香港人熱愛的旅遊勝地—韓國，介紹韓國的新年習俗。作為韓團CLC 團員的莊錠欣（Elkie）對韓國的街道及新年傳統非常熟悉，在節目中為大家詳細介紹唐人街，帶大家食韓式中華料理。