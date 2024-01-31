Sophie Mudd爆乳深溝　J Cup引誘

Sophie Mudd擁有一對天然爆乳，更被喻為未來模界天后。（互聯網）

爆乳、纖腰加美股，最重要係個樣夠索，咁完美嘅靚女邊個男人會唔鍾意吖？如果你都嗒晒糖嘅話，就要認住呢位來自美國嘅人氣爆乳索模Sophie Mudd喇！

文武雙全

出生於美國洛杉磯嘅Sophie Mudd，憑住一對34G爆乳及五官標致嘅靚樣，喺模特兒界出道時已備受注目，甚至被喻為未來模界天后。可能有人覺得上圍34G並唔算乳量驚人，皆因日本不乏H、I，甚至J Cup等爆乳寫真女優，只係大家要明白Sophie嘅乳量係按美規計算，換算番有「歡樂杯」之稱嘅日規Cup數，佢起碼屬於J罩杯或以上之餘，仲要係一係純天然爆乳，加埋22吋嘅纖腰，名副其實係魔鬼級身材呀！

不過，大家咪以為佢只係靠對天然大波得個殼而冇內涵，其實佢係一位文武雙全嘅索女，而且家境仲唔錯添！佢自細喺洛杉磯名校讀書，唔單止學業成績一直名列前矛，佢更係一位跳遠好手，並曾參加多次全美跳遠比賽兼獲得好成績，但有口痕友卻話，睇嚟Sophie一對爆乳並未加大佢嘅地心吸力咁話！

賣弄心口

能文能武兼有家底嘅Sophie，點解畢業後唔選擇從商，反而走咗去做模特兒，更成為性感網紅呢？其實喺佢讀書時，已有唔少星探邀請佢入行，更有模特兒公司向佢招手。雖然Sophie坦言對做模特兒有興趣，但由於當時佢以學業為重，所以暫時唔急於投身模界發展。

話雖如此，活躍於社交網絡平台嘅佢，卻經常喺帳號上分享性感自拍照。要知道胸懷巨乳嘅佢，求其着件泳衣都已經睇頭十足，更何況佢經常賣弄激凸心口，令佢嘅人氣愈嚟愈勁。及至大學時期，佢終於決定加入模特兒界，並一如預料憑住超班外形，令佢一躍成為炙手可熱嘅模界新星，先後為多個著名品牌拍攝廣告，又經常喺時裝展上行天橋，但佢坦言始終係網紅身份最有滿足感，及後佢更開設埋OnlyFans帳號，實行全力喺網上吸金。

Profile

出生地：美國洛杉磯

身高：167cm

三圍：34J-22-34

IG擁有超過274萬粉絲嘅Sophie Mudd，喺社交帳號上分享嘅寫真相本已夠晒火辣，但其實佢喺OnlyFans上分享畀會員嘅寫真尺度更大，甫士更加誘人，有機會真係要睇吓。