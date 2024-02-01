星玄｜龍仔許廷鏗事業向好　新碟一張過千賺到笑？

今日係2月1日農曆十二月廿二，是日最旺生肖係龍，事業運向好，奮發圖強，不難達成目標。「龍仔」許廷鏗（Alfred）早前孖好友鄧小巧、黃斯琪（CK）一同出席活動，期間Alfred被問，早前家中是否曾發生爆竊案時，佢即時否認，仲表示：「嗰個唔係我，講吓我新動向先啦，（有人問過你？）唔關事，（事主係鄰居？）我都唔知咩事，嗰個唔係我，唔關我事。」

即將推出演唱會藍光加雙CD碟嘅佢，就講話會送一張畀好友鄭欣宜，但之後就要對方再買50張，在旁嘅小巧聽到之後即指自己會幫襯買10張，但得知一張過千元時，小巧先笑着表示：「好抵。」轉頭又話合共逾萬元好貴，場面十分搞笑。

其實Alfred自離開舊唱片公司後，就自資開工作室繼續追夢，佢當時表示走出Comfort Zone唔容易，但好慶幸演藝生涯入面，都能認識到用心幫佢嘅人，所以好希望可以將自己所學所望嘅嘢同大家Share。因此Alfred就涉獵唔同範疇，拍電影做導師主持，佢仲連續兩年年底都搞個唱，同歌迷一齊開Party，Alfred今日事業運向好，相信你可以達成到心目中嘅目標。

至於今日幸運星係白羊座，得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。白羊座嘅波波黃婧靈憑36E豐滿上圍，獲封「無綫咪神」。佢最近從主持轉攻拍劇，跟鄧智堅學演戲，又學埋打拳、普拉提同健身，積極裝備自己，雖然佢少咗參加綜藝節目，但一直都有工開，睇嚟真係得到幸運之神關照喎。