料年賺過億！周星馳踩入短劇市場　睇中陳妍希響頭炮

影星周星馳向來喜歡作不同類型的嘗試，日前他就宣布進軍網上短劇市場，作品將於今年5月上線。憑藉周星馳的號召力，消息瞬間熱炒，尤其今次找來一線女星主演，網民即瘋狂猜測「誰是女主角」，林允、舒淇、張栢芝都成為疑似人選，但據知首位短劇「星女郎」竟是從未合作過的台灣女星陳妍希！

周星馳近年相當活躍，搞作多多，日前他宣布將與內地社交平台合作，聯合開發經營「九五二七劇場」，而首部微短劇名為《金豬玉葉》，預計今年5月上線，由周星馳親自出品、易小星監製，並由一線女星主演。消息一出，大批內地「星粉」即瘋傳相關貼文，成為網絡熱話。對於進軍短劇市場，周星馳揚言相當期待：「短劇是近年來科技創新和媒介創新的一個迅速發展的領域，這次共同合作短劇劇場，希望可以帶給觀眾更多的歡樂，很期待這次的新嘗試，大家多多捧場。」

海報暗藏線索？

由於今次講明由一線女星做主角，網民即「柯南」上身發掘不同線索，希望找出女主角的身份。單憑「一線女星」這個重點，網民率先剔除周星馳旗下的徐嬌，有人分析指「九五二七劇場」的海報有《喜劇之王》尹天仇手捧《演員的自我修養》一書，以及電影《美人魚》的人物肖像，從中聯想到《喜》片女主角張栢芝及《美》片主角林允，猜測她們是「真命天女」，另有人期望曾與周星馳合作《西遊-降魔篇》的舒淇是真正的「女一」。不過，據知以上幾位女星統統「落選」，周星馳今次揀選了從未合作的台灣女星陳妍希擔任主角，認為她外形不俗且有喜感，很適合拍短視頻喜劇，而陳妍希早年受訪時曾揚言願意減片酬跟周星馳合作，雙方可謂一拍即合。

周星馳向來投資有道，今次打正旗號殺入網上短劇市場，除了一眾「星迷」欣喜外，亦開拓了另一財路，將他30年來創建的「無厘頭」金漆招牌與最流行的「短平快」短劇場結合，有望創出另一高峰，不少內地影迷已表示樂意為偶像「課金」：「終於可以還星爺的票債！」依照現時短劇市場的需求，年賺過億元絕非難事！

短劇女主角備受關注，而「九五二七劇場」的命名亦有解構。劇場名字源於電影《唐伯虎點秋香》，9527是周星馳所飾演的「唐伯虎」混入華府做家丁的代號，曾有內地網民嘗試解密，指「9527」上下倒過來看會變成英文字母「LZSB」，普通話諧音是「你是傻X」，是粗俗用語，另有網民解讀這串數字與粗口有關，當中「7」同「9」的廣東話諧音與男性生殖器官有關，「5」同「2」則取諧音「唔似」，「9527」箇中意思就非常明顯了。

《美人魚2》映期未明 林允童心自娛

自2019年電影《新喜劇之王》後，周星馳一直未有推出電影新作，當中由林允主演的《美人魚2》已拍畢多時，但仍未有映期。周星馳日前與內地知名網紅「小楊哥」在香港飯敍，對方主理的直播間經常為電影「帶貨」賣戲票，之前張家輝與導演馬浴柯就曾亮相該直播間宣傳電影《怒潮》，家輝更模仿對方拍枱叫價，令不少網民笑爆嘴，如今周星馳跟「小楊哥」食飯，令人聯想到之前有傳龍年賀歲檔面世的《美人魚2》是否快將上映。可惜這只是美麗的誤會，他們只是在飯局互相認識，暫時未有任何合作計劃。

至於林允自從離開周星馳的公司後，人氣明顯下滑，但她依然樂觀面對，日前在風雪下為內地新片開工，不用工作時就去堆雪人、踩水氹，盡顯童心，獲網民大讚可愛。