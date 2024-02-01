【是日通勝】

農曆十二月廿二

癸卯年 乙丑月乙未日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：栽種、時插

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：45、14、03

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

金牛座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

雙子座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

巨蟹座：謀事遇阻力，易進退失據，隨時陷入財困。

獅子座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

處女座：事業發展受溝通問題拖累，必須及早解決。

天秤座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

天蠍座：獲好運加持，按自己想法行事，得心應手！

人馬座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

山羊座：無品之人不值得愛，交友擇偶要帶眼識人。

水瓶座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

雙魚座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）牛 是非多

鼠：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

牛：是日沖煞，工作遇阻力，溝通有必要。

虎：身心狀態一般，宜抽空加強體能鍛煉。

兔：易受傳染病侵襲，需要留意個人衞生。

龍：事業運向好，奮發圖強不難達成目標。

蛇：不懂得如何照顧好自己，健康存隱憂。

馬：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

羊：工作運平平，對迎接新挑戰感到猶豫。

猴：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

雞：有自尋煩惱之嫌，遇事要抱持平常心。

狗：財運欠佳，提防投資失利，不要貪心。

豬：士氣下降，易對自身的能力有所質疑。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

玄學與心理輔導

玄學和心理輔導是兩個不同領域，但在某些方面卻可以相互補充。

玄學是一門探索宇宙和人類存在的學問，涉及到超越科學範疇的主題，包括宿命、靈性和宇宙能量等。心理輔導是一種以心理學為基礎的治療方法，旨在幫助人處理情緒困擾、壓力和心理健康問題。

宿命論是玄學的核心觀念之一，它認為每個人的命運都受到某種超自然力量所支配。心理輔導則更關注個人在面對困難時所出現的情緒和行為反應。然而，這兩個領域都關注人類的成長和發展，並以幸福和平衡為目標。

在某些情況下，玄學可以為心理輔導提供一種額外的視角。例如，宿命論的觀點可以幫助個人接受一些無法改變的困境，並尋找在逆境中成長和轉變的方法。同樣地，靈性實踐和冥想可以用於提升個人的自我意識和心理健康。

但需要注意的是，玄學也可能被誤解或濫用。有些人可能過分依賴宿命論，將自己的行動和責任歸咎於命運，忽視了個人的自主性和能動性。在心理輔導中，重要的是平衡個人的信仰和自我責任感，並尋找在現實世界中實現目標和改變的方法。其實姑勿論聽取甚麼意見，能夠走出心中的陰霾都一定要靠自己樂觀正面地去面對。