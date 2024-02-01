明星古怪恐懼症全公開！奧蘭度最怕豬　彭美拉最憎MIRROR？

「恐懼症」（Phobia）好多人都有，歐美紅星亦不例外。不過呢班明星最怕嘅嘢好特別，你估都估唔到，真係乜都驚一餐！

奧蘭度最怕係豬

英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）平時喺銀幕上形象Tough爆，原來佢有一個「死穴」，唔係佢未婚妻Katy Perry，而係對豬有恐懼！

佢驚到有次試過拍電影《天國驕雄》 （Kingdom of Heaven）時有一隻豬片場擺脫工作人員「走佬」，佢即時驚到尖叫同拔足狂奔，認真搞笑！

雖然佢真心怕豬，但佢另一半Katy Perry早排就宣布將在人氣動畫《粉紅豬一家親》（Peppa Pig）嘅20周年特別版配音。而奧蘭度亦趁熱鬧為節目配音，當然佢唔會為豬仔配音而係為其中一個角色「浣熊先生」配音。

Rihanna 最怕海洋生物

巴巴多斯天后Rihanna原來也有弱點就係最怕海洋生物，佢有次訪問時就提及自己個「死穴」：「我超怕海洋生物。就連超細嘅魚毛（我都驚）。有次我喺水上，喺巴巴多斯啲水清到見到自己對腳，我見到所有魚毛游嚟環繞我對腳，而我即時崩潰嚇到定晒格。有個男人將我喺水度抱起我。」

Tyra Banks超驚海豚

除咗Rihanna怕魚之外，美國前超模Tyra Banks亦好怕海豚！佢曾自爆怕海豚源自一個夢，佢話：「我成日發夢見到我喺泳池入面，海豚圍住我，佢哋冇攻擊我，佢哋只係是用鼻撞我，我無辦法醒，對我嚟講呢個係最奇怪、最可怕嘅噩夢。」

【另類恐懼】

拉姑最怕係「鏡仔」？

荷里活一代性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）原來最怕係「MIRROR」，佢曾經喺一個訪問中曾自爆有恐懼症就係唔鍾意鏡。原來拉姑呢種恐懼症有名堂，名為「Eisoptrophobia」（亦即鏡子恐懼症），是一種心理疾病。患者會對鏡子產生恐懼，同時驚睇到自己影像，換句話說「拉姑」唔敢照鏡之餘亦唔驚喺電視或銀幕上見到自己。

「安娜公主」最怕手指巢皮

曾為迪士尼動畫《魔雪奇緣》（Frozen）「安娜公主」配音的美國女星姬絲汀比爾（Kristen Bell），曾被老公Dax Shepard踢爆最憎手指巢皮，佢留言爆料：「我個新娘子喺泳池都要戴手套，因為佢好怕手指頭被浸到巢皮嘅感覺。＃荷里怪人」