陳奕迅巡唱空檔享受人生　玩狗遊街半百粉絲跟隊

陳奕迅在舞台上光芒四射，有網民捕捉到他完騷後的日常，卸下光環的他愛以平民Look四出覓食、逛連鎖店睇衫、遊名勝打卡及在街頭玩狗，生活自由自在，他又相約好友夜蒲唱K，其實「歌神」都是平凡人。

「歌神」陳奕迅（Eason）剛完成6場廈門站巡唱，內地網民在網上瘋狂洗版，尾場於本月28日圓滿結束後，網上仍瘋傳他私下出巡的點滴。有網民上載他趁25號休場期間，到商場行平民時裝店的照片，之後他在街頭遇見有人遛貴賓犬，即時笑晒口揮動「神之手」玩狗，而狗狗亦熱情撲埋身任摸任搓。

男子冤氣挨胸

又有網民上載疑在餐廳門口遇上剛食飽的Eason及其圑隊的短片，打扮與行商場當日相若的他，心情同樣靚爆，對大批聞風而至的Fans報以親切笑容，不停揮手打招呼。之後他與工作人員放棄坐車，齊齊步返酒店，Fans難得可「與神同行」當然不錯過機會，一味死跟，結果跟隊的人愈來愈多，最後出現長人龍奇景，目測多達半百人，場面搞笑。未知Eason是否因被前呼後擁而難為情，頻頻搖頭、𢱑頭及傻笑，童心未泯玩「煞車」，險令尾隨者撞向他，然後又突然暴走到燈柱Chok甫，相當頑皮。行到酒店門口，他企定定向Fans揮手才入內。

另外，有疑似演唱會工作人員上載與Eason夜蒲的短片，見一名男子對他相當癡纏，由於兩人一坐一企，男子的頭緊貼Eason胸口，其後更狂搓他的肚腩，認真趣怪！另有網民分享Eason唱K的短片，指他愛唱自己的歌，而且與演出時一樣七情上面。