王浩信嘴炮消耗大食極唔肥　被陳浩民氣場鎮壓

由王浩信和陳浩民聯手打造的古裝賀歲劇《狀王之王》，最後一場公堂舌戰戲，以一鏡到底方式拍攝，片長3分40秒，一刀不剪相當破格。王浩信坦言壓力大到食極不肥，陳浩民擔心自己太乞人憎，驚到拿着劇本都手震。

王浩信和陳浩民在無綫古裝喜劇《狀王之王》中首次合作，飾演狀王「宋世傑」的王浩信豁了出去，既要剃光頭又要扮女人，他笑言剃頭後再長出來的頭髮更健康，女人扮相又索，自己樂在其中，開心整個團隊都有喜劇DNA，其中他認為與「陳夢吉」陳浩民的合作最震撼：「浩民有自己獨特演繹風格，好鍾意同佢嗰場戲，佢有先聲奪人的壓場感，畀佢震懾咗，上一次被震懾係畀King Sir（鍾景輝）。」由於王浩信在劇中要高速講對白，體能消耗大，吃幾多也不胖。

陳浩民亦指公堂戲要時刻保持亢奮狀態，拍完不想再說話。今次浩民透過總導演林子聰穿針引線，時隔16年再拍無綫劇，他說：「我嚟到好驚，好少拎住劇本手震，因為我開工第一場戲就係公堂戲，本來同其他演員要客客氣氣，點知一嚟就要做到好乞人憎嘅樣畀人睇，好辛苦。」林子聰指該場公堂戲節奏快到無法可剪，一鏡到底在電視史上極罕有。

姚子羚扮男裝愈拍愈瘦

姚子羚就笑指王浩信今次還有床戲，不過是自己在床上瞓覺。而除了王浩信反串扮女人，姚子羚和王子涵亦要扮男人，子羚笑指練到體內有雄性細胞，不過黐鬚後不敢吃東西，因此愈拍愈瘦。王子涵提到黐鬚根痕癢無比，即叫苦連天，唯獨陳楨怡在戲中可以靚樣示人，但她卻羨慕子羚和子涵可以扮男裝，自言很想嘗試反串滋味，隨即被全場噓爆講風涼話，十分搞笑。