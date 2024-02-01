吳浩康做「星級嘉賓」帶團遊泰　每位收$6,000

吳浩康（Deep）自從離開英皇娛樂舊公司後，一直連打幾分工賺錢養家，就連地盤工都做埋，肩負起一家之主的責任。Deep近日亦有新搞作，就係化身「星級嘉賓」帶團遊泰國，真係為兩餐乜都肯制。

Deep今日（31日）在社交平台分享一張宣傳海報，該海報大大隻字印有「吳浩康唱遊泰國真『Deep』潮玩五天團」，將於4月26日出發；而該旅行社的網上平台寫道，指Deep對泰國情有獨鍾，所以他會化身星級嘉賓帶團，帶團友遊遍曼谷必玩好去處，而旅程期間，Deep仲會跟團友同樂，除了會在車上jam歌，又會玩泰式busking及farewell唱K派對等，娛樂節目十分豐富。

而這個5天團只需5,888起，便可以獲得Deep全程貼身陪玩，相信會吸引不少粉絲參加。Deep接受東網訪問時亦大為興奮，他表示：「今次係我第一次做呢類型合作，自己都好期待，我都係其中一個嘉賓團友同大家一齊玩，希望大家到時玩得開心，同埋去到當地會有專業領隊同導遊帶大家。」

不過這次帶團，地盤工作和教唱歌豈不是要暫停？Deep表示：「我自己一早調動咗啲時間，安排咗自己嗰幾日唔返工，所以又唔算係請假，夾好啲時間囉！」至於今次酬勞是否很滿意？Deep說：「對於依家所有合作都好開心，酬勞一定係滿意先接啦，不過幾多就唔多講喇！」